巴黎奧運｜何詩蓓成長路上父母不催谷 被教練指：見過最好的父母

【巴黎奧運2024 / 何詩蓓 / 獎牌 / 游泳】有「香港女飛魚」之稱的何詩蓓於今屆巴黎奧運，率先拿下200米自由泳銅牌，隨後又在100米自由泳比賽中勇奪銅牌，連續取得好成績。何詩蓓曾公開感謝父母的支持，表示「無佢哋唔會有今日嘅成就」。



何詩蓓200米自由泳決賽奪得銅牌。（路透社）

何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人。何詩蓓的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey）也是一名游泳健將，兩姐妹少時一起學習共同進步。由於家中有游泳池，父母便經常帶她和姊姊去游泳。何詩蓓4歲時開始參與南華體育會泳班，6歲正式開始接受泳隊訓練。

父母從不催谷女兒 「希望佢享受每分每秒」

少年時何詩蓓就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，曾於多項校際游泳賽事獲獎，屢次刷新香港紀錄。2015年，她以香港中學文憑考試七科共35分佳績，遠赴美國密芝根大學攻讀心理學。除此之外，她亦擁有8級鋼琴底子，在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。

前南華會教練黃文凱曾於何詩蓓10至13歲期間擔任其教練，他接受港台節目《千禧年代》訪問時分享，初接觸何詩蓓時，著小朋友們寫下對游泳的期盼和夢想，當時何詩蓓寫下希望參加奧運，以及希望躋身決賽。他指，年幼時的何詩蓓喜歡蛙式，「唔係咁中意自由式」，又認為她成功的最大原因是情緒智商高，以及擁有極佳的時間管理能力。

他憶述，何詩蓓的父母起初「諗住畀佢學下游水，等佢唔好浸親」，指他們從不催谷成績，「冇特別栽培，睇得好開。係我教練生涯咁耐，見過最好嘅父母。」黃教練任教何詩蓓至13歲，便轉職至澳洲，何詩蓓父母每年均會陪同女兒到澳洲悉尼練水。對於何詩蓓於奧運屢創佳績，黃教練認為其父母功不可沒。

「佢屋企人幫咗佢好多，父母係好supportive。希望佢享受每分每秒，有更好成績，盡全力就好。」 前南華會教練黃文凱

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曾打算放棄游泳在母親鼓勵下重新振作

自小接受游泳訓練又要兼顧學業，對何詩蓓來說無疑是一段艱辛的旅程。她多次想放棄游泳，小時候認為游泳訓練乏味，不斷重複在同樣的動作。高中時，又因考試壓力且功課量大增，因此曾想要放棄游泳專注學業。在美國留學期間，她亦因要兼顧游泳與學業覺得辛苦，一度考慮立即回港。每次訓練結束後，她都會打電話給媽媽抱怨，表達不想再繼續游泳。但有一次媽媽的說話解開了何詩蓓的心結。媽媽提醒她在游泳上是有天賦的，如果真的不想繼續可以停下來，但問她是否真的願意放棄過去努力取得的成就。這句話讓何詩蓓不斷反思，最後決定不捨得辛苦多年的成果，繼續堅持走下去才有今天的「女飛魚」。