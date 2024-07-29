日本滑板妹妹飛出奧運金牌　14歲吉澤戀上屆睇電視今屆做主角

3年前東京奧運首次引入滑板項目，相對其他項目運動員大都嚴肅、認真作戰，一班大多是十多歲的年輕滑板選手滿面笑容、輕鬆上陣，而且跟對手不停親切互動，「友誼第一，比賽第二」的味道甚濃，為奧運會展現一番不一樣的風景，感覺非常清新，全球大受歡迎。

上屆女子街式滑板決賽日本的西矢椛與巴西的莉爾（Rayssa Leal）一對13歲女孩的對決精彩又愉快，今屆莉爾再次登場仍能踏上頒獎台，不過鋒頭完全被日本小將吉澤戀掩蓋。



日本小將吉澤戀在女子街式滑板可愛奪金。(路透社)

協和廣場上演 賽地背景包攬巴黎三大名勝

今屆賽事在巴黎協和廣場上演，賽地背景包括艾菲爾鐵塔、巴黎大皇宮和凱旋門三大名勝，全場座無虛席，女子街式滑板決賽22位選手當中大部分都是十多歲小妹妹，只有數人超過20歲。東京奧運首次引入滑板運動，成功刺激收視，為奧運帶來年輕觀眾，今屆依然大受歡迎。

14歲的吉澤戀是賽事頭號種子，初賽成績位列第一，決賽曾落後對手，對她全無影響，第四次嘗試獲得全場最高的96.49分，小妮子攤開雙手接受全場掌聲，盡顯大將之風。賽後她說對勝出感到驚喜，同時又稱花式動作做得好，甚至較獲得金牌感覺更爽。「巴黎是個大城市，奧運又是個非常、非常大的比賽，我很開心能夠獲勝。」

吉澤戀在女子街式滑板做出高難度動作。(Getty Images)

自小跟哥哥在公園玩板 睇上屆奧運才知自己能力

吉澤妹妹是個中學生，日本《讀賣新聞》報道，她小時候學習跳彈床，7歲時隨哥哥到屋企附近公園玩滑板，3年前東京奧運她看到西矢椛做出「大迴轉前板側滑」（Big Spin Frontside Boardslide）動作贏得金牌後，決定要參加奧運，因為這個正是她公園玩板時最擅長的動作。

家長規定她升高中前不准擁有手提電話，因此她不知道滑板愛好者以社交媒體溝通，也不知道大迴轉（Big Spin）是對女子選手而言其中一個最難動作，她直到東京奧運後，才發現自己的能力，並以奧運為目標。

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吉澤戀曾經失手，但她毫不畏懼。（Getty Images）

無所畏懼的大膽女孩

去年6月她到羅馬參加奧運資格系列賽時，曾撞到頭部，因腦出血留院一周，事件沒有對她帶來陰影，更表示「我對撞到頭部沒有記憶，所以並不害怕」。

不斷參賽下，她的世界排名一路提升，奧運前位列世界第一，最終順利擊敗日本隊友赤間凛音和巴西的莉爾奪金，三人剛好分別是14、15和16歲。

吉澤戀上屆奧運睇電視看到西矢椛奪金，今屆做主角。(Getty Images)

大家會否好奇上屆金牌得主西矢椛在哪兒？今年16歲的她仍是個頂級滑板選手，可是在日本選拔賽不敵吉澤戀和赤間凛音兩位較她更年輕的選手，無緣今屆賽事，可見日本隊的實力在這項目如何強大。

有意思的是，吉澤戀正是3年前看到西矢椛的奧運金牌演出，才決志參賽，今屆她力壓西矢椛當上日本代表，成為閃耀街式滑板舞台的主角。