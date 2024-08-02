熱到「麵包超人」也變成「怨靈」！網民爆笑：要換顆新的頭了

夏天天氣炎熱，有些像是朱古力之類不耐高溫的食物，如果不趕快吃掉或妥善保存，就很可能因此融化、變形。近來有日本網民，就分享一張造型朱古力放置幾天後，融化成面目全非的慘樣，卻也逗笑許多人。



根據日本媒體《Jタウンネット》報道，日本「X」網民「asa_tte」最近分享一張照片，表示這幾天天氣太熱，連他家的「麵包超人」都因此被曬成了「怨靈」，提醒大家要多多注意身體狀況。

一位日本網民不小心把麵包超人朱古力放太多天，結果嚴重融化變形。（不二家官方網站）

而他所說的「麵包超人」，實際上是由不二家發售的造型朱古力。由於在常溫多擺了幾天融化變形，才會讓這位日本的「國民英雄」變成如此樣貌。連這位網民本人都說，當他看到這副景象時，爆笑到自己都呼吸困難。後來是讓年紀還小、不太對可怕東西有反應的孩子吃掉了，順利「除靈」成功。

結果這幾天天氣太熱，事主的「麵包超人」都因此被曬成了「怨靈」！（X截圖 / @asa_tte）

其他網民也紛紛表示：

．「臉色跟殭屍一樣」

．「這天氣確實熱到翻了」

．「麵包超人變成大叔了」

．「實在是有點恐怖」

．「小孩子看到會嚇哭吧」

．「氣候暖化真的很嚴重」

．「不管看幾次都好好笑」

．「笑出聲了」

．「這絕對不能給我三歲外甥看到」

．「換顆新的頭了」

．「連麵包超人都抵擋不了的炎熱」



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