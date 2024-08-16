農曆七月十四｜寧可信其有！居家風水12項禁忌　拖鞋切忌這樣放

從進入農曆七月，也是俗稱的「鬼月」、「民俗月」，台灣命理師楊登嵙說，在習俗上鬼月有一些禁忌，例如不宜開工動土、入宅、買房等12項禁忌，面對習俗可以抱着敬畏的心，但千萬不要「鐵齒」去嘗試，以免招來不必要的困擾。



踏入鬼月，不得不提防以下12項禁忌！（按圖了解）

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農曆七月12項居家風水禁忌：



1. 不要開工動土

農曆七月開工動土容易驚動好兄弟，最好等到農曆八月再開工動土，若在農曆七月前已經開工動土，則在七月可以繼續施工，沒有關係。

2. 不要入宅

居家幾樣小物品或小家電搬入新宅可以，大型物品、家具及家電，甚至是神明及祖龕則不宜，在農曆七月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

3. 不要買樓

農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，此時看房，出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶、開工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

4. 不要掛燈籠

農曆七月若在門口或露台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知他們前往，尤其是白色燈籠更忌諱。

5. 不要掛風鈴

農曆七月若在門口、露台或門窗張掛風鈴，發出震動的聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其是銅鈴更忌諱。

6. 避免陰暗

有些人為了省電，不管是白天或晚上經常把燈關到最小程度，若對外的窗戶又少，導致房子裏過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也容易被認為裏面沒人，進而吸引宵小的注意。

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7. 避免潮濕

門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裏就會有霉味，加上不開燈的關係，這樣的環境是好兄弟的最愛，人容易產生負面思考也招來疾病。白天打開窗戶，盡量讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

8. 裝修不宜暗沉

黑色、灰色等暗深色系容易聚集陰氣，對運勢和情緒會帶來負面的影響，居家裝修若已經是如此，可以挑選明亮的家具及裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系，燈光用太陽光的暖色光來改善，藉此提升正面能量，轉換負面磁場。

9. 不宜拱門拱窗

拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

10. 樹木不宜太多茂密

庭院或露台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裏休憩，宜在農曆七月前修枝剪葉，若七月已經來到，要用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

11. 晚上睡覺鞋頭不宜對床

晚上睡覺鞋頭不宜對床，宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

12. 人偶不宜太多

家裏洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。

（註：以上1至5項為農曆七月不宜，6至12項為平常就不宜）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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