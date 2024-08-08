巴黎奧運｜孩子學習運動多年突想放棄？看戴資穎和吉澤戀爸爸怎說

父母望子成龍、望女成鳳，不少人自小為孩子安排好道路，期望未來闖出一片天。



要把一件事情做到無可挑剔、同時看起來毫不費力，天知道背後是多少的一日復一日、努力不懈，也有許多人根本撐不下去。

要把一件事情做到無可挑剔、同時看起來毫不費力，天知道背後是多少的一日復一日、努力不懈，也有許多人根本撐不下去。（Canva）

孩子想放棄怎麼辦？

尤其能代表國家參加奧運的各國好手們，除了專精自己所長，心理素質更要強大，才能扛過漫天壓力。

台灣親職諮詢師暨父力成長教練蘇飛問了父母們一個問題：「如果你的孩子學習一項運動多年，突然頻繁反應他想要『放棄』，你會怎麼辦？」

你隨時可以退出，但與其毀了你一直在做的事情，何不繼續下去呢？

那放學後妳想做甚麼就做甚麼，記得回家吃晚飯就好。

蘇飛表示，這兩句話，來自不同運動員的爸爸口中，他們同樣面對孩子想要放棄一直以來的運動。

來自爸爸們的回答

第一句規勸孩子堅持的話，是被稱為漫畫主角般的奇蹟少女，今年的滑板冠軍吉澤戀爸爸說的。

小學生時期的吉澤戀，經常流着淚練習，並抱怨到了初中就會放棄滑板。初中時曾一度打算加入網球社。

在公園陪同練習的爸爸勸道：「你隨時都可以退出，但與其毀了你一直在做的事情，何不繼續下去呢？」

聽完父親的諫言，吉澤戀心態開始改變，積極練習。

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第二句接納孩子選擇的，是台灣球后戴資穎的爸爸戴楠凱說的。

升初中的那年（真巧！都是升初中時期），看着球隊同學們因為要上初中唸書，都不用練球可以出去玩，小戴很羨慕，她回家跟爸爸說：「我可以不要打球嗎？」

爸爸回答：「那放學後妳想做甚麼就做甚麼，記得回家吃晚飯就好。」

玩了一個月左右，後來找不到生活重心，小戴覺得好像打球還是比較好玩快樂，她就主動拾起球拍，跟爸媽說她要打球。

「這世界好像也沒那麼多好玩的，我可以打，為甚麼不去打？」從這一天起，戴資穎再也沒有放下過球拍。

戴資穎最後一屆奧運遺憾結束。（Reuters）

兩位爸爸背後都有「尊重」

教養很難，身為家長難免都會面臨；到底要孩子堅持下去，還是就隨他的意，放棄的兩難。

看起來沒有標準答案，以吉澤戀和戴資穎來說，他們都成為了世界好手。

「不過看起來不一樣，其實也有些一樣。」

吉澤戀的爸爸雖然用了規勸的方向，但呈現先退後讓出空間的態度「你隨時可以放棄」，並用疑問句，把選擇權放到孩子手上。

戴楠凱先生不用說，直接接納了孩子的選擇。

蘇飛指出，雖然用的語句不一樣，但兩位爸爸的背後，都有著「尊重」。

孩子有權決定自己的課題

給孩子尊重，就要不把自己的期望加諸在孩子身上、不把對孩子的付出當作籌碼、不把自己對孩子未來的焦慮，轉移到孩子身上！

當我們習慣呵護、付出時，常常難以分割孩子和自己。於是孩子學習變成父母的事，當父母着急時，孩子覺得沒自己的事，而父母覺得孩子不負責任，親子關係變得緊張。

蘇飛認為，這是有沒有做好「課題分離」！因為這個決定而帶來的結果，最後會由誰來承受，就是誰的課題。

「尊重孩子，孩子有權決定自己的課題。」

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網友：放手是需要練習的

回到主題，面對孩子想要放棄，一直努力練習的運動，父母到底該怎麼辦？

蘇飛引用《被討厭的勇氣》一書中說到：「我們只能把馬牽到水邊，但不能強迫他喝水。」

我愛你，所以我還是我；我愛你，所以你就是你。

而她也感謝小戴：「謝謝你因為快樂好玩而打球，謝謝你帶給大家的感動。」

網友們留言：

．「不管是甚麼，當孩子想放棄的時候，要的都是父母的接納與支持而已💕」

．「這是為人父母一輩子的課題！」

．「教養真的很難，沒有一定對錯，只有適不適合，剛好兩位爸爸說出了適合、尊重孩子的話，讓他們可以在安心無虞的心態下，找到適合自己的路，真的很棒👍🏻。」



也有網友幽默表示，這根本不是正常亞洲父母會有的回答，一般都是「不行」！

玩笑間，不禁令人陷入思考：「如果今天是你，面對孩子想放棄努力已久的才藝，你會怎麼做？」歡迎和我們分享。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【巴黎奧運】拳擊好手林郁婷，媽媽曾勸他好好讀書不要練體育，帶你了解他如何練出強大心智】