產後護理｜「谷奶」谷到變石頭胸？網民試一招　做法搞笑卻很有效

撰文：聯合新聞網
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剛生完寶寶的母親們有塞奶、漲奶的困擾嗎？有女網友遇到一名孕婦客人與她分享，對方說自己上一胎塞奶時，泌乳師建議「可以用高麗菜（椰菜）兩片敷着就好」，讓她感到很新奇，而專科醫生也解答：椰菜冷敷法確實能紓緩脹痛。

有泌乳師及專科醫生都建議「用高麗菜（椰菜）兩片敷着」，便可紓緩婦女產後胸部脹痛不適。（Canva）

一名女網友在Threads上發文，本身職業是美容師，有天在服務孕婦客人，客人告訴她自己上一胎塞奶時，泌乳師建議「妳的不是很嚴重，可以用高麗菜兩片敷着就好」，結果客人真的敷了兩次，短短半小時卻讓整個孕期都很通，讓她感到十分新奇，發文詢問真的有孕媽咪嘗試過嗎？

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有自稱是護理師的網友回答，高麗菜內含有硫化物，敷在乳房上經皮膚吸收有緩解腫、改善發炎狀況。台灣馬偕醫院乳房外科主診醫生江孟軒也提到，「用高麗菜冷敷法能舒緩漲痛，而冷敷完後，別忘了要繼續擠奶，將淤積的乳汁排出，才能有效改善塞奶情況」。

若乳腺有明顯發炎狀況，出現高燒不退，則建議尋求醫生診治。

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不少網友紛紛在貼文下方留言：

．「超級有用！我一開始還不相信，結果一天就見效了」
．「是真的！韓國還有出高麗菜胸部敷膜」
．「我在月子中心用過，真的通！」
．「有，選外面那一層，越綠越有用。洗過、擦乾、敷上去，讚！」
．「棷菜真的很有用，但敷的時候看起來真的很蠢，笑到原本奶痛都忘光了」。

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也有運氣較不好的媽咪們回應，高麗菜在自己身上沒見到任何效果:

.「我生完第四天漲成石頭奶，敷椰菜完全沒用」
.「生完漲到快發燒，甚麼方法都試了包含高麗菜，一點屁用都沒有」
.「應該無關～餵兩胎都有請泌乳師的媽媽路過」

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網友建議，脹奶較嚴重的話還是建議尋求泌乳師協助，比起坊間偏方，有專業人士幫忙較能更快舒緩不適：「我是去上月子中心的課，然後老師戳了一下我的奶就嚇到叫我趕快約，按摩完後真的順暢好多」。

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