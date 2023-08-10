產後調理勿亂食 中醫指要分清楚各階段需要 附通便、祛風散寒食譜

產後調理是非常重要，可以令新手媽媽從產後「多虛多瘀」的狀態逐步恢復，甚至更勝從前，才能有精神體力應付育兒、哺乳，甚至回歸工作。最近有藝人分享將胎盤製成藥丸作產後調補之用，但撇除衛生及法律疑問外，不少新手媽媽未必能接受吃自己的胎盤。

本文作者：戴貝莎醫師



其實，在中華飲食文化中有不少傳統的飲食調補習俗，把藥材加入燉湯、茶水製成藥膳，亦都能達到產後調理的作用，有助媽媽清除惡露、調補氣血、通乳汁等，常見的菜式有雞酒、五更飯、代茶、豬腳薑等。

這些菜式適合與否，在於產婦的體質、時間、當下季節，還有懷孕期間或產後是否有特殊情況，例如順產、剖腹產、妊娠高血壓、妊娠糖尿病、產後缺乳等等。產後坐用飲食因應產後身體變化和需求，會與平常飲食有些不同，需要注意以下幾個原則：

1. 少食多餐，約每日5餐

2. 清淡有營養為主

3. 配搭涼溫並用，按產婦體質、季節調整

4. 葷素均衡

5. 烹調得宜，少煎炸油膩

6. 保持大便通暢

7. 有虛才補，注意進補時間

8. 外感時不宜進補

9. 哺乳期忌食退奶食物

產後媽媽由生產到產後6個月，會經歷很多個不同的階段，因此需要吃的東西也不同，尤其是哺乳中媽媽的飲食會直接影響嬰兒，需要謹慎選擇。如果不清楚應該吃什麼，或用什麼藥材調補，應該諮詢註冊中醫師或專業人士，切勿胡亂進補。

《本文資料獲戴貝莎中醫師授權轉載》

戴貝莎中醫師

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茶療推介：蜂蜜芝麻潤腸茶

材料：黑芝麻粉2湯匙、蜂蜜適量

做法：黑芝麻粉放杯中，加入熱水調勻，待水溫下降後，加入蜂蜜調味，即可飲用。早上空腹飲用效果較佳。

功效：滋補養顏，潤腸通便

茶療推介：無花果合桃炒米茶

材料：無花果乾5粒、去殼合桃5粒、炒米茶1包

做法：全部材料洗淨，放入鍋內，加入1000毫升清水，煎煮15分鐘，代水飲用，並食用無花果及合桃。

功效：滋陰益腎，潤腸通便

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以下爲王曉新中醫師介紹的一款的湯水，有助祛風散寒除濕。此款湯水較為適合輕症患者，如產婦疼痛情況嚴重，王曉新中醫師建議由醫師開立具針對性的處方。

食療推介：獨活寄生烏雞湯



材料：桑寄生15克、獨活6克、當歸6克、川芎6克、熟地15克、白芍15克、大棗3枚、雞血藤15克、烏雞1隻

製法：所有材料洗淨，藥材先浸半小時，加入10碗水煎煮滾後，放入烏雞同煮兩小時，調味即成。

功效：養血通絡，祛風散寒除濕。