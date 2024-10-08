10月考試周｜從補腎入手醒腦提神 即睇2款補腦食療助補肝腎益精血

一年容易又開學，轉眼晃到考試周。10月來臨之際，學生和家長面對期中考定必煩心，看著溫書失神的寶貝如何是好？今日教大家如何補腎益智又安神！

本文作者：林之蘭 註冊中醫



腦，在中醫理論中為奇恆之府之一。又名髓海、元神之府，是指腦部功能正常時主宰意識，正常表現為精神飽滿，意識清楚，尤其小朋友的思維靈敏度、記憶力，還有有關語言表達發展，情緒表現。《靈樞.海論》：「腦為髓之海。」那麽如何補充腦髓呢？這能從補腎入手，因爲當腎精充足時，腦髓得以充盈，進而使腦能夠正常發揮其各種功能。

補腦食材：胡桃、核桃傻傻分不清？

其實在中藥藥典和經書多記載為胡桃仁。胡桃性味甘溫，有補腎強腰的作用，兒童肺弱腎虛時、特別是哮喘患兒，可以與人參、生薑用煎作《濟生方》人參胡桃湯（ps. 胡桃連皮能斂肺！），有補肺腎、定喘逆的作用。日常也可加入排骨煲湯飲用，更容易入口，若加入蛤殼則加强定喘息咳痰作用。

若從營養學上來説，補腦的食材和藥材多有豐富的Omega-3脂肪酸，果仁亦然。胡桃擁有較豐富的膳食纖維和維他命E，而核桃則蛋白質較多。日常食療可以配合魚類，多味甘性平有滋陰作用，配合起來可以補腦而不躁熱。翻查資料發現，每100克含有大約2000毫克Omega-3的魚類包括：黃花魚、鯖魚和三文魚。Omega-3 脂肪酸的攝取量與記憶、腦功能有關，對於改善兒童注意力不集中、情緒波動和睡眠問題，也有很大幫助。

【改版莆田百秒黃花魚湯】

材料：

將黃花魚（~200克）洗淨、從魚肚對切開備用。

炒米1/4杯、胡桃/核桃20克壓碎，混合備用。

準備米酒、花雕酒、鹽少許，生薑6塊、蔥段6段。

做法：

1. 滾水煮沸後加入米酒，撈取熱湯淋上魚身汆燙去腥，備用。

2. 另起砂鍋，倒入水200ml、炒米果仁碎、薑塊、蔥段，拌勻後以文火煮滾，加入少許鹽。

3. 將汆水灼好的黃花魚放入砂鍋內，蓋上鍋蓋煮100秒。

4. 最後在砂鍋加入少許花雕酒吊味即可。

【安神甜心山藥泥】

新鮮山藥/ 鐵棍淮山：益氣養陰，補脾肺腎

蜂蜜：益氣補中

《本草綱目》調和百藥而與甘草同功。

南棗：益津健脾

《本經逢原》古方中用大棗，皆是紅棗，取生能散表也。入補脾藥，宜用南棗，取甘能益津也。其黑棗助濕中火，損齒生蟲，入藥非宜。

枸杞子：補肝腎，益精血

做法：

1. 鐵棍淮山 ~150克，去皮洗淨後切成小段備用。

2. 南棗 5顆，洗淨後連同淮山蒸熟，再搗成山藥南棗泥

3. 淋上蜜糖、放上適量枸杞子即可食用。

進補的程度應當如何衡量？請謹記多則無益，尤其是對於尚未完全發育的小朋友而言，過度進補容易導致消化不良。當孩子出現胃口不佳、便秘或腹瀉等問題時，應以清淡的日常飲食為主。若精神壓力較大、或消化不良等情況持續時，請及時就醫。如有任何疑問，請向註冊中醫師尋求建議。