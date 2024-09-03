開學壓力｜子女常見焦慮五大警號 附五大方法協助紓解焦慮壓力

有些學童在開學初期可能會出現難以集中和不適應的情況，隨後面對繁重的功課和考試，壓力又可能會加大，甚至可能導致焦慮等情緒問題。家長應如何正確關心孩子，幫助他們紓解壓力？又該留意哪些情緒警號，以便及時帶孩子尋求幫助？



如何正確協助子女紓解壓力？

許多家長都會遇到這些困擾，例如「問多幾句孩子就覺得煩」或「孩子放學不喜歡分享，讓人擔心他們是否快樂」。如果想適當關心孩子、幫助他們減輕壓力並減少情緒困擾，可以注意以下幾點：

1.調節孩子的生活規律

幫助孩子恢復早睡早起的習慣，確保他們睡眠時間充足，三餐要定時，亦可與他們一同建立每日時間表，分配好特定的時間，可以為孩子提供安全感，減輕不必要的壓力及焦慮。

2.忌說批判性說話

應善用開放性問題關心子女，如「你可以同我講多啲？」、「你講吓你的唔開心？」。若子女不願訴說心事，家長也可運用情緒字眼表達同理心，「我見到你好攰」、「我見到好擔心」這可幫助子女更容易放下戒心，打開心扉。相反要切忌說「你成日唔好好讀書，冇前途……」。

3.忌過份着緊孩子

家長在面對孩子遇上困難時，宜冷靜處理。因如父母感到焦慮，亦會將情緒傳染給孩子情緒，從而又或增添其壓力，令情況進一步惡化。

4.預留時間讓子女放鬆一下

預留時間讓子女放鬆，可以是休息或娛樂的時間，例如可與與他們一起散步或玩遊戲，使其生活不需要時時都集中在學業和成果上。

5.讓他小朋友停一停、靜一靜

如果孩子出現嚴重情緒問題，應立即讓他停止所有工作，讓他靜一靜以緩解情緒和壓力。同時亦可靜靜陪伴子女旁邊，留意他們的需要。

焦慮症徵兆要正視

不過如留意子女已出現以下情況，就宜及早正視，有需要及早尋求協助。

1.過度擔憂學校的一切事情，反覆想像可能會發生「最壞的事情」，例如怕溫錯內容，甚至考試不及格。

2.日常生活都常出現恐懼和緊張等表現，如將「弊喇弊喇」常常掛在口邊，難以放鬆

3.反應過敏、容易脾氣暴躁

4.出現一些生理徵狀，如全身繃緊、心悸、手震、失眠等

5.出現退縮、逃避性的行為如常常不願上學，或每逢考試就肚痛、嘔吐等徵狀

新匡喬及匡喬心迎：醫你身·解你心

社會近來愈來愈關注身心健康，創立11周年的匡喬醫療集團宣佈，已改名為「新匡喬醫療集團」，及「匡喬心迎兒童發展評估中心 • 匡喬心迎情緒健康中心」，「新」取意「身心社靈」、「新世代」及「新方向」，並以「醫你身、解你心」作為集團宗旨。

是次兩品牌結合，期望為全港市民提供一站式兒童發展、身體及情緒健康專業服務，緊貼疫情後「新世代」的醫療需求。將糅合逾30位不同專科醫生、註冊心理學家及治療師，同心協力全面照護大眾身心健康。

與此同時，匡喬心迎兒童發展評估中心 • 匡喬心迎情緒健康中心亦創立了角色IP「Ami」， Ami是住在我們內心的「朋友」，有喜、怒、哀、樂等不同情緒。匡喬心迎期望藉「Ami」能提醒大眾學習跟內心的「朋友」做朋友，加深對每種情緒的認識，提高對精神及心理健康的關注。

新匡喬醫療集團於2013年成立，旗下擁有12間醫療中心，而新匡喬創立11年來業務仍然不斷迅速發展，在牙科、疫苗注射、物理治療、身體檢査、醫學美容、生育及家庭及婚姻輔導服務等都有提供服務，中心更設有先進齊全的檢查儀器和手術設備，為病人提供各類檢查、治療及手術服務，目的為大眾市民提供最合適的治療方案，以及提供全方位、線上及線下一站式醫療服務。