開學後是小朋友染病高峰期 中醫教進補三招調理脾胃 打好健康基礎

傳統開學後都是小朋友感染疾病的高峰時期， 是時候幫助小朋友打好健康底子上學！因為小朋友的作息和環境有所改變，疾病也會在他們互動間相互傳染。如果冇任何感冒病癥，可以服用以下食療湯水，既可安靜情緒及也提升免疫力。不過，爸媽們需注意，小朋友脾胃功能未成熟，進補亦不能操之過急。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



調理脾胃、增進食慾：太子參瘦肉湯

功效：調理脾胃，增進食慾

飲用方法：每週1至2次

材料：太子參3錢、甘草1錢、陳皮1片、瘦肉4両

做法：將所有選材洗淨，放入湯煲內加入約2公升水中煲約45分鐘, 即可

如果家中有兒童健脾茶，只需加瘦肉去煲就可以。

若小朋友已有以下常見的症狀，例如鼻涕或痰黃稠，爸媽們若應多加留意和採取預防措施。



針對鼻涕或痰黃稠症狀：桑葉雙菊茶

材料：，桑葉、杭菊15g、洋金菊15g、甘草2片、連翹20g、水2000ml

做法：將所有材料放煲20分鐘即可

改善睡民質素：沉香茶

做法：沉香葉 3g，並用約90度水沖泡，1歲以上可飲用。

功效：加強安眠、定驚效果，可以配戴沉香手串。

注意：以上劑量為1歲小朋友以上適用

緊記四大方法助小朋友打好健康底子

1. 戒口，如煎炸油膩、甜食生冷等食物。

2. 適當加減衣服，睡覺時留意小朋友有沒有「踼被」

3. 多休息，必要時請假在家裡多休息

4. 症狀有加重時應立即去求醫

注意⚠️

1. 如飲用3天也沒有改善，請儘速求醫。

2. 注暑假太多節目，玩得太累，也會影響健康！

3. 除了要作息定時外，9點前睡覺也很重要。晚上是養陰、造血時間，兒童若錯過最佳睡眠時間，或會導致陰虛煩躁，容易口乾及便秘。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》