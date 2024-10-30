嫁着豬隊友！老公只顧打機湊仔勁敷衍　老婆半夜求助反應更激死人

育兒不只是媽媽的事，爸爸也應該負起照顧的責任。一名女網友發文抱怨，每次都是她和奶奶一起帶寶寶，老公下班就是玩手機，請他哄寶寶又會生氣，讓她忍不住抱怨：「我怎麼瞎了眼看上這樣的豬隊友，但是想到為了寶寶的食物眼淚又收回去。」



育兒不只是媽媽的事，爸爸也應該負起照顧的責任。（Canva）

一名女網友在Dcard發文，表示她終於懂為甚麼生了孩子才是「婚姻考驗」的開始。事主表示，目前寶寶還在小月齡（未滿六個月），都是奶奶陪她一起帶寶寶，不得不說奶奶真的很給力，只要有需要她都會幫忙哄寶寶，讓事主好好休息，無論是洗衣、煮飯、環境整潔都由她一手包辦，讓事主感嘆：「比親身娘還要照顧我。」

但事主接着透露，她老公每次下班吃飽就是一直玩手機，請他幫忙顧寶寶就會推託給奶奶，不然就是陪玩一下就丟包。更氣人的是，每次睡前寶寶都會鬧一下脾氣才肯睡，事主哄不了，請老公哄，他就會擺出一副「我都沒睡飽」的樣子，讓人火冒三丈。當老公哄不了時，事主用同樣方式回應他，他卻不爽的說「又怎樣了？」，每天要上演無數次。

事主無奈地表示，「每個夜晚我在哄寶寶或睡不飽被吵起來餵奶，看到他睡很爽在那打呼，真的很難受」。每次事主都會氣到很想哭，「怎麼瞎了眼看上這樣的豬隊友」，但是為了寶寶的食物，眼淚又收回去，並在最後坦言：「我還是很愛我的寶寶，每天都被她療癒，至於他爸我沒把握。」

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此文一出，不少網友勸事主要訓練老公：

・「男人都是訓練出來的！胎兒在妳肚子裏面，最有感覺的是妳；男生要進入狀況最快是嬰兒出生後6個月，妳要讓老公有進入狀況的緩衝期，也要讓他有充分的資訊，然後盯緊他，之後全責交給他」

・「趕快花時間訓練老公！不然未來日子，只會越過越慘」

・「請把老公當小孩一樣訓練，教他小孩不照顧是不會自己長大的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】