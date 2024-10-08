腸胃炎｜別再只吃麵包、白粥！醫生5大飲食建議　腹瀉嚴重應補鋅

腹瀉疫情升溫，對此，台灣小兒科醫生傑登日前在Facebook發文直呼「被諾羅病毒感染腸胃炎的病人實在太多了！」，就連他自己也中鏢，發燒加上腹瀉「一天10次整個人黏在馬桶上的那種！」，他也藉此衛教腸胃炎吃對食物才好得快，要大家別再吃白麵包和白粥了。



蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源。（Canva）

小兒科醫生傑登在Facebook發文直言「最近被諾羅病毒感染腸胃炎的病人實在太多了！」，就連他自己也沒逃掉，發燒加上腹瀉「一天10次整個人黏在馬桶上的那種！」

傑登表示，諾羅病毒的傳染途徑為患者的嘔吐物、排泄物及嘔吐或排泄時產生的飛沫，因此提醒大家要注意勤洗手、用清潔液消毒被污染過的物體表面，並且避免生食。

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若不慎得到腸胃炎可以吃甚麼？傑登說明，過去腸胃炎都建議要空腹別進食，但研究發現，在不嘔吐且肚子不痛時應盡早開始嘗試進食，透過正確的飲食可幫助腸胃更快恢復，並減少不適感，不過他也提醒「別只吃白麵包、白粥」，這些過往建議攝取的食物，事實上營養非常不均衡，反而拖慢恢復速度。

為此，傑登也分享感染病毒性腸胃炎的「5大飲食建議」給大家參考：

1. 適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如水煮蛋、白肉雞肉（去皮）、魚類（清蒸或水煮）。

2. 低纖維的食物

纖維對於平時的消化 健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇「低纖維」的食物以減少腸胃負擔，例如白米飯、薯仔、燕麥粥或水煮蔬菜（如胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜）。

3. 足夠的液體

腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，喝溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4. 少量多餐

避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5. 避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

此類食物都容易對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止惡化症狀。

針對1歲以下的寶寶，傑登則提醒，母乳因含有免疫球蛋白，能幫助恢復可繼續吃，寶寶如果喝到配方奶就不舒服，建議可改用無乳糖奶粉試試，此外，他也分享，WHO建議小孩腹瀉時，可補充鋅加速恢復，提供兒童每天20毫克的鋅補充劑，持續10到14天（6個月以下嬰兒每天10毫克），可有效降低腹瀉嚴重度和縮短病程，他自己也是直接吃鋅補充劑「效果相當顯着」。

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