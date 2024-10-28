感冒發燒｜孩子把藥水吐出來該否再補藥？謹記兒童用藥「5要5不」

當孩子生病時，家長心中都充滿擔憂，台灣食藥署提醒，因兒童身體器官尚未完全發育，對於藥品吸收、分佈、代謝、排除的反應與成人有所不同，為更安心照顧孩子，建議記住「五要五不」用藥關鍵。



兒童身體器官尚未完全發育，對於藥品吸收、分佈、代謝、排除的反應與成人有所不同，為更安心照顧孩子，建議記住「五要五不」用藥關鍵。（Canva）

「孩子發燒了怎麼辦?」台灣食藥署表示，常見退燒藥為乙醯胺酚（Acetaminophen）、異布洛芬（Ibuprofen）、待克菲納（Diclofenac）等成分。家長應依醫囑或藥品說明書適當使用退燒藥，切勿過量。並觀察追蹤發燒情形，適時回診治療，注意是否出現藥物過敏反應。

「如果孩子怕苦，吐藥了怎麼辦？」食藥署提到，若吃藥後不到30分鐘就吐，藥效在體內還沒有產生作用，就可能需要補吃藥。不過，若孩子在吃藥30分鐘後才吐，大部分藥物應該有被吸收，就不需補吃，等到下次吃藥時間再吃藥即可。

食藥署建議家長善用餵藥工具，把藥品滴在靠近兩頰或嘴角的舌下，分多次慢慢將藥物餵完，不要強行餵藥造成小孩的心理壓力。

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至於「該不該給孩子吃抗生素？」食藥署說明，常見抗生素為頭環孢素（Cephalosporin）、盤尼西林類（Penicillin）、巨環類（Macrolides）、磺胺類（Sulfonamide）。服用抗生素應遵照醫囑，須完成抗生素療程，不可自行停藥。另外，服用抗生素，可能會出現過敏反應，所以家長須注意孩子的身體狀況。

食藥署提醒，有些抗生素，例如四環素類（Tetracyclines）、喹諾酮類（Quinolones），可能會與乳製品產生交互作用，降低藥效，應避免同時服用。

食藥署提供讓家長掌握兒童用藥的「五要五不」關鍵，助於保障孩子的用藥安全：

「五要」：

・「要」核對藥袋資訊：領藥時，應確認藥袋上的姓名、藥名、數量是否正確，以免領錯藥品

・「要」使用正確的給藥技巧：瞭解如何正確使用不同劑型的藥品，並針對兒童的年齡選擇最適合的給藥方式

・「要」注意兒童藥品不良反應的發生：如果孩子在服用藥品後出現不適，應該儘速帶孩子回診

・「要」記錄兒童過敏之藥品：如果孩子對某種藥物出現過敏現象，應將藥品記錄下來，並於就醫時告訴醫生或藥劑師

・「要」諮詢醫生或藥劑師：使用藥品前，若有任何疑問，務必諮詢醫生或藥劑師



「五不」：

・「不」要自行購藥給兒童使用：兒童並非成人的縮小版，切勿自行給孩子使用成人的藥品，或自行購買兒童藥品

・「不」要自行停藥或調整劑量：不要因病情好轉而自行停藥，尤其是抗生素，請遵循藥袋或醫生藥師指示使用藥品，必須完成整個療程，以避免抗藥性的發生

・「不」要任意放置藥品：將藥品放置於孩子不易拿取的地方，以避免被誤食。另，藥品應按照說明書（仿單）或藥袋上的指示儲存，勿隨意冷藏，以免讓藥品受潮

・「不」要自行使用以前未使用完畢的藥品：未使用完的藥水或藥粉容易變質，當次未用完的部分應予丟棄，避免下次自行使用

・「不」建議藥品與果汁或牛奶一起使用：服用藥品時，建議使用溫開水，避免與其他液體混合導致交互作用



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