乾燥｜天氣轉涼 如何改善皮膚乾燥？營養師推介5大營養素美顏潤膚

最近天氣轉換令喉嚨乾澀或皮膚乾燥，除了多喝水、塗潤膚膏。針對這些情況，營養師提醒我們可透過攝取維他命來維持皮膚潤澤彈性，以及促進肌膚的新陳代謝，就近日天氣轉涼，營養師建議了五大類的營養素來助人們潤膚。

本文作者：黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)



美顏潤膚5大營養素

1. 維他命C

維他命C具有美白抗氧化功效，既可修補受損細胞組織，亦是促進人體合成膠原蛋白的重要成份，維持皮膚滋潤有彈性。

奇異果、檸檬、士多啤梨、柑橘類水果都含有豐富維他命C。

2. ⁠胡蘿蔔素

人體攝入胡蘿蔔素後，能於肝臟轉化為維他命A，維他命A有助滋潤皮膚及眼睛乾澀，預防皮膚粗糙龜裂。南瓜、紅蘿蔔、蕃茄、紅菜頭等橙紅色食物含有豐富胡蘿蔔素。

3. ⁠維他命E

維他命E與維他命A同屬脂溶性維他命，維他命E的抗氧化功效比維他命C更強，能有效減低紫外線對皮膚的刺激及損害，維持皮膚健康。牛油果、堅果類如杏仁、合桃等食物含有豐富維他命E。

4. ⁠omega 3

Omega 3 是種多元不飽和脂肪酸，人體無法自行合成，同樣有抗氧化功效，適量攝取可維持皮膚水潤健康，亦有助減低炎症及皮膚敏感。深海魚如三文魚、鯖魚、沙甸魚，種子類如亞麻籽都含有豐富Omega 3。

5. ⁠蛋白質

蛋白質是身體製造膠原蛋白的原材料，足夠的膠原蛋白可維持皮膚潤澤有彈性，蛋白質更可促進肌膚的新陳代謝，維持皮膚健康。雞蛋、牛奶、肉類、大豆類都含有豐富優質蛋白質，包含所有人體所需的必須氨基酸。

關於能夠改善乾燥的建議

每天飲用足夠水份，大約六至八杯水，可以解決口乾及皮膚乾燥的情況。從食物上，亦可選擇一些水含量較高的食材，一樣可以補充水份，減低喉嚨乾澀或皮膚乾燥的情況。

青瓜、白菜、蕃茄、冬瓜、西瓜等食材的水含量都達致90%以上，能幫助身體補充水份。

此外，蜜糖的滋潤效果也非常好 ，不少人都會飲用蜜糖水來滋潤喉嚨，蜜糖主要是由葡萄糖及果糖組成，並含有豐富維他命B、C以及鎂、鉀、鈣質等微量營養素，蜜糖亦有消炎抗菌的功效，某程度上可舒緩喉嚨痛。不過要注意，高溫的水沖泡蜜糖會破壞當中的活性成份，應使用不超過60°C的暖水。除了直接飲用，不少人也喜歡使用蜜糖來製作天然面膜，內服外敷，讓肌膚達致更佳的狀態。