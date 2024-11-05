深圳香蜜公園｜打卡放電歎咖啡都得！位處福田　秋日慢活賞花勝地

當枝頭的樹葉緩緩飄落，氣溫到達一個舒適的程度，深圳的秋日就這麼不期而至。而對於深圳人來說，秋日的浪漫從逛公園開始。



看欒樹花開，賞湖清草綠，見證新人幸福時刻，享受片刻安寧自由。

1. Get史鐵生同款 欒樹花開了

（深圳派提供）

「欒樹就是一場盛大的秋天，象徵着絢爛的一生」，最近這段日子，來市中心的香蜜公園，就能拍到中國當代作家史鐵生筆下欒樹盛放的模樣。

（深圳派提供）

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花香湖畔，生長着十幾棵欒樹，從老遠處就能看見欒樹繽紛絢爛的果實，走得近了，整個視線彷彿都被斑斕的色彩所佔據。

如果仔細觀察就會發現欒樹神奇的地方，密密麻麻的果實宛如小燈籠，惹人憐惜，從綠色轉變為白黃色，再到浪漫的粉橙色，就像一片迷人云霞綴在藍天下。

每當有行人從欒樹下走過，書中描寫的片段彷彿在這一刻具象化了，周末閒來無事，不如來這邂逅秋日限定美景吧。

2. 在香蜜公園 找回慢節奏生活

（深圳派提供）

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香蜜公園作為深圳熱門公園之一，有人稱之為深圳版阿勒泰，有人感受到了家門口公園的浪漫與鬆弛。

「一秒闖入，動漫裏的花花世界」

（深圳派提供）

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說起香蜜公園的花，很多人的第一反應都是月季花。3000㎡的玫瑰園裏，遍佈種類繁多的月季花，雖說如今並不是盛放時節，但依舊能領略每一朵月季花的風采。

除了月季花，漫步在公園的林蔭小徑，一不小心就會發現各種花植景觀，層層疊疊的粉白紙扇、米粒般大小的金英花、熱烈紅火的洋金鳳、聖潔無比的葱蘭……

河道兩岸還分佈着一片片雛菊花海，招蜂引蝶，好不熱鬧，蘆葦隨風飄動，就像是油畫中的場景一般。

「橋上漫步，賞無敵荔枝樹景」

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香蜜公園的空中棧道，就藏於10萬多平米荔枝林裏，漫步其間，大口吸氧好不暢快，登上最高點，將城市中的無敵荔枝林景色盡收眼底。

棧道幾乎與周圍的爬藤植物融入一體，充滿自然野趣，還頗有秘境神秘感，讓人感嘆不虛此行。

「零距離觀鳥&聽鳥唱歌」

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發達的湖泊水系，茂密的自然環境，使得香蜜公園吸引了無數鳥類，大概是與人接觸多了，這裏的鳥類不僅活潑愛動，還一點都不怕人。

到了公園深處，鳥叫聲更是此起彼伏，嘰嘰喳喳，盡顯旺盛的生命力，感受微風吹拂，身上的班味兒都淡了很多。

「去見證戀人幸福時刻」

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從青澀到年老，看見了愛情最美好的結局。

「去湖邊躺平一刻」

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甚麼都不做，安安靜靜地躺坐，浪費時光也挺好。

「去跑步流汗吧」

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當汗水流過脊背，身體釋放出內啡肽，跑出真正的自由。

「帶小孩出門野餐」

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湖邊的大草坪，肆意跑跳，露營野餐，都超舒服。

「去落羽杉林放空自己」

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已經開始期待，整片落羽杉林變黃的時候了。

3. 逛香蜜公園 這地方別錯過

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作為一個功能齊全的寶藏公園，香蜜公園值得體驗的地方還有很多，圖書館、體育中心、咖啡館、科普展館、共享琴房、書店……一個公園竟然這麼好逛。

兩館一院

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整個建築體高四層，由福田區兒童圖書館、福田區少兒美術館、藝文兒童文學院組成，就像一個建在森林裏的「文學小鎮」。

三樓的少兒美術館時常會舉辦各類小型展覽，一樓二樓的館藏書籍超過10000冊，設有沙龍活動區、閲讀區、展覽區等，為兒童和閲讀愛好者提供舒適的環境。

香蜜體育中心

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很難想象，香蜜公園內居然有這麼大面積的運動場地，3個足球場，6個籃球場，7個網球場，專業的配套設施，開闊的場地，運動體驗感極佳。

兒童樂園

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在公園的各個區域，還散落四個小型兒童樂園，分別是小蝴蝶樂園、糖果樂園、石溪樂園和小荔枝樂園，蹺蹺板、滑滑梯、鞦韆、沙池等一應俱全，孩子們可以在這裏肆意撒歡。

深圳市生活垃圾分類科普教育館

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該科普館共上下兩層，是由一棟廢棄的建築重新塑造而成，不僅可以瞭解到垃圾分類全過程，還能幫助大人小孩養成垃圾分類的好習慣。

深圳垃圾分類子系統，直觀地展示了深圳垃圾分類的成果和經驗，特別是利用廢舊材料製作出來的精美物品，更是讓人感受到垃圾分類的重要性。

展館外的不遠處，還設有一處自然教育中心，大小朋友都能在這探索和學習公園裏的自然環境知識，通過趣味展覽、圖畫等活動，加深人與自然的連接。

Mi Coffee

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蜜咖啡位於香蜜公園體育中心，是周邊居民或運動愛好者常去的咖啡館之一，公園逛累了，正好來休息坐坐，享受咖啡悠閒時光。

哈圃花園

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深圳新晉網紅玻璃咖啡館，大面積的玻璃牆設計加上白色的裝潢，一整個被驚豔到，搭配室外大面積的綠植，拍照打卡非常出片。

玫瑰書屋

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深圳首個以玫瑰為主題的綜合性書屋空間，隨處可見玫瑰元素，如書籍、文創、飲品等，書屋面積雖不大，但佈置得温馨又舒適，自習或是發呆都適宜。

園外

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園外咖啡廳位於公園西南角，店內提供精品咖啡、手作烘焙以及各類茶飲，咖啡廳還時常舉辦各種創意潮流活動，大家可以多關注。

天晴的時候，拍出的平安金融中心也很好看～

香蜜公園（深圳派提供）

香蜜公園



地址：福田區香蜜湖路僑香路農林路紅荔路之間

交通：7號線農林站C出口步行約5分鐘



場館店舖相關信息



香蜜體育中心

開放時間：7:00-22:30

訂場電話：0755-83771352



深圳市生活垃圾分類科普教育館

開放時間：10:00-11:30 14:00-18:00（週一閉館）

參觀方式：免費預約，免費參觀



Mi coffee蜜咖啡

營業時間：12:30-21:30

人均消費：32r/人



哈圃花園

營業時間：09:00-20:00

人均消費：32r/人



玫瑰書屋

開放時間：工作日 14:00-21:00 節假日10:00-19:00

（周一閉館）



園外(香蜜公園店)

營業時間：09:00-21:30

人均消費：46r/人



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