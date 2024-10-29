含糖飲品不加糖非100%無糖！鮮奶豆漿6種飲品自帶糖份不用加甜

在追求健康或是減脂期間，克制不了嘴饞想來杯飲料時，不少人會選擇「無糖」飲料，不過台灣營養師李婉萍提醒，市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，她在臉書粉絲專頁發布貼文列出六種市售飲品為例，提醒消費者要特別注意。



市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，如橙汁就是其一。（Canva）

李婉萍提醒，衛福部的法規中表示營養標示上的「糖」是指單醣與雙醣的總和，主要有葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖及乳糖，除了添加甜甜的糖，其實還有食物天然的糖，因此即使是「無加糖」但營養標示上看起來也會有許多糖。

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她列舉六項商品為例：

1. 無加糖堅果燕麥飲 118kcal 糖16.8g=6包糖

配料表中含有大量的燕麥粉，燕麥本身的澱粉就含有天然糖份。

二、無加糖乳酪飲品 119kcal 糖9.5g=3包糖

乳酪飲品是由牛奶發酵而成，喝起來有甜味就是因為牛奶的乳糖。

3. 100%柳橙汁 132kcal 糖26g=8包糖

水果中含有高濃度的果糖，一瓶果汁等於兩顆柳丁也等於兩份水果，因此很容易一口氣喝過量，建議還是吃新鮮水果對身體最好。

4. 無加糖高纖豆漿 162.8kcal 糖3.2g=1包糖

豆漿的原材料是黃豆，黃豆本身也是含有天然糖份，但有豐富的膳食纖維可以幫助穩定血糖。

5. 全脂鮮奶 191.5kcal 糖13.9g=4包糖

鮮奶的糖來自於天然存在的乳糖，所以喝起來會有淡淡的甜味，其實不是額外添加的的糖。

6. 無加糖高纖燕麥奶 222kcal 糖17.6g=6包糖

在製作過程中會使用酵素，將燕麥中的澱粉轉換為麥芽糖，雖然屬於澱粉類但好處是高纖維。

李婉萍提醒，雖然單看營養成份會覺得這些飲品糖份很高，但其實這些都是食物天然的糖，平日只要減少「精製糖」的攝取就沒問題。

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