數學題｜小三題目你懂答嗎？不需用開方根　神人心算5秒即知答案

小學三年級的題目難倒一群人，台灣律師林智群近日在Facebook專頁貼出一道「最難三年級壓軸題」，題目是「axa=6，axb=18，bxb=？」，不少人看到題目就直呼難，不過林智群解釋，其實這應該用心算5秒鐘就可以解出來。



國小三年級最難壓軸題曝光。（Facebook / 林智群律師（klaw））

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」貼出一道「最難三年級壓軸題」，題目是：

「axa=6，axb=18，bxb=？」



他表示a是多少不是重點，b是多少也不是重點，如果真的用開根號（開方）就麻煩了，有解題達人說明，「第一式到第二式說明：一個a換成一個b要乘3倍，所以第二式到第三式（一個a再換成一個b）：18X3=54。以上才是國小的標準思維解法」。

貼文曝光後，這道題目難倒不少人：

．「心算5秒？強喔！5秒我用計算機才有辦法」

．「這是大陸的三年級嗎？現在我們這邊小學三年級有教到代數？」

．「嗯…不會算，數學通通還老師了」

．「好險我畢業了，不然頭髮都白了」



另外也有網友直呼其實超簡單：

．「54，與a、b是多少確實無關」

．「明明就超簡單」

．「代數的觀念而已，不需要開根號」

．「第二行就知道b是三倍的a，第三行就是9*a*a=9*6=54」



【延伸閱讀，更多小學功課難題】



小二數學題超陰濕！上4樓用12分鐘 那上8樓要多久？答24分鐘就錯

+ 6

小學功課｜「5+7」答案是「12」也當錯？原來孩子少做了一個步驟

+ 6

幼稚園Emoji猜四字成語難倒父母 睇睇你又答到幾多題？

+ 21

延伸閱讀：

盲盒公仔夯！網賣家一年半狂賺700萬漏開發票 國稅局罰52萬

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】