小雪｜嚴冬寒氣易入侵 中醫教吃兩類食品滋補 附3款健脾益氣湯水

中國古代將小雪分為三候：「一候虹藏不見；二候天氣上昇地氣下降；三候閉塞而成冬。」一候見此時不再有雨，彩虹便不會出現；二候見天空中陽氣上昇，地面中的陰氣下降，導致天地不通，陰陽不交，萬物失去生機；三候見天地閉塞，而轉入嚴寒的冬天。

本文作者：陳志勇醫師



小雪前後，南部地區還是明顯的深秋氣候，秋風瑟瑟，日夜溫差較大，人們開始穿上長袖衣服或添加外套，避免著涼。

小雪節氣陽氣潛藏、陰氣盛極，萬物活動趨向休止。而冬季養生需注意‘’早臥晚起，必待日光‘’。其含意指早上起床及早晨操練的時間不應過早，保證睡眠時間充足以利於陽氣的藏養，待來年春日時生發。冬季是一個靜養藏守的季節，有效的休息當是這個季節調養的重點。最好的起床時間就是太陽剛出來時，此時寒氣會被驅散，有效減低寒邪傷陽氣的機會。

進入冬季，可掌握一些養生技巧，順應時節調補，就能秉持「春夏養陽，秋冬養陰」的原則，讓虛弱的身體強壯滋養起來。可進食熱量高及有健腦補腎的食品：溫補宜食羊肉、牛肉、雞肉等；益腎可食腰果、芡實、淮山、栗子、核桃等。

避食生冷護脾陽

生冷蔬果大多性寒，長期大量食用易傷害脾胃之氣。 即使是健康人也要少吃寒涼的食物，而體質偏弱或平素脾胃功能較差的人群盡量不吃生冷果蔬冰凍之品。

推介3款小雪湯品比大家

黨參黃蓍雞湯

材料：黨參40克、黃蓍30克、杞子40克、淮山80克、雞350克

功效：補中益氣 健脾補腎

栗子烏雞湯

材料：山藥50克、枸杞15克、栗子60克、紅棗5粒、陳皮一角、烏雞350克

功效：滋腎益精 健脾養血

五色穀物粥

材料：蓮子15克、百合15克、紅豆20克、黑豆30克、栗子20克、核桃20克、綠豆15克、小米50克

功效：健脾益氣 滋肺補腎