南瓜具解毒養肝氣、舒緩憂鬱及穩定血糖功效 惟中醫指1類人勿多吃

不論中外，深秋時節，南瓜是餐桌上的常見蔬食。南瓜在中國的別名包括：北瓜、飯瓜、番瓜等，因其瓜肉呈金黃色，某些地區會叫它做金瓜。南瓜是南瓜屬（Cucurbita）多個可食用品種之果實的通稱，原產於北美洲，以深秋及冬季收穫為主。南瓜是一種很「百搭」的食材，宜甜宜鹹，無論用那種烹調方式去「對待」它，都會是一度美味可口、有益又有營的佳餚。

本文作者：許懿清中醫師



在英語世界，pumpkin通常是指南瓜屬之下其顏色金黃、呈圓形、冬季成熟的果實。而squash則是指同樣是南瓜屬之下的印度南瓜的夏季嫩果即筍瓜、美洲南瓜的夏季嫩果即西葫蘆等品種。

秋冬季成熟的南瓜果肉多是黃、橙色，營養豐富，含有：胡蘿蔔素、維他命A、維他命B1、B2、C、F等，纖維、蛋白質、胺基酸、胡盧巴鹼、腺嘌呤、精氨酸、瓜氨酸、天門冬素、多縮戍糖，礦物質（鉀、磷、鈣、鐵、鋅、硒、鉻、鎳、鎂等）、碳水化合物、澱粉等。

《本草綱目》云：「南瓜性溫味甘。具有補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、解毒、養肝氣、益肝血、保胎等功效。其失仁具有殺蟲的功效。」中醫認為本身濕熱重者，患有皮膚瘡毒、易出風赧及搔癢的人，不宜多吃南瓜。現代研究發現，常吃南瓜有助改善神經性脫髮、預防男性前列腺腫脹。

南瓜對於糖尿病患者而言，孰優孰劣？有正反兩面的爭議。南瓜的升糖指數（GI）是75，GI偏高，即進食後其葡萄糖釋放快又易被吸收，從而令血糖升高。但是南瓜中的豐富膳食纖維，特別是南瓜中特有的「南瓜多糖」，皆可以有效幫助控制糖尿病患在飯後血糖升高的速度，達到調節胰島素分泌、維持正常血糖的作用，再加上吃南瓜易有飽足感，可以減少進食其他碳水化合物，某種程度上可以達到控制血糖的目的。綜合以上資料，建議糖尿病患者應食用低糖型南瓜（總含糖量少於6%），每日不宜進食多於500克。最好用蒸、煮、烚、炆的烹調方式。

南瓜中所含的大量果膠，在腸道內被充分吸收後，形成一種膠狀物質，能延緩對脂質的吸收。果膠還能和體內過剩的膽固醇黏結，從而降低血液膽固醇的含量，起到防止動脈硬化的作用。南瓜所含的纖維素，具有良好的降脂減脂效果和通便作用。南瓜具有抗毒能力，它能黏結和消除鉛、汞等有毒金屬，降低亞硝酸鹽的致癌性，增強肝腎細胞的再生能力，起到抵禦環境中毒的作用。所以也適宜癌症患者食用。南瓜汁還有加快腎結石和膀朧結石的溶解作用。

南瓜的嫩藤、南瓜嫩葉、南瓜花、南瓜籽都可以食用的。如果有自家種植南瓜的朋友，不妨採摘來入饌，筆者最喜歡的是清炒南瓜藤伴南瓜籽蒜油。

南瓜籽油多搾取自盛產於奧地利東南部和附近地區的施蒂里亞南瓜的種仁。初榨冷壓南瓜籽油味道獨特。當油量少時它看上去呈現清透的深綠色，但油量多時看起來卻是棕紅色，這種現象稱為二色性(Dichromatism)，是天然初榨冷壓南瓜籽油才會有的物理現象，原因與南瓜籽油的吸收光範圍和人眼的不所致。

２款南瓜食療 助你舒緩憂鬱 穩定血糖

南瓜籽油拌母藤

材料：南瓜嫩藤半斤，南瓜籽油半湯匙，蒜茸2茶匙，鹽少許，花生油半茶匙

煮法：洗淨南瓜藤；煮滾半鍋清水，下南瓜藤、煮至熟即熄火，晾乾水份備用。鑊中加花生油、燒熱油鑊後下蒜蓉、爆炒3分鐘左右即可離鑊、加鹽，稍涼後加入南瓜籽油拌勻；趁熱將蒜油與已煮熟的南瓜藤拌勻即成。

功效：南瓜仔油含有豐富的不飽和脂肪酸，鋅是胰島素及多種酵素的成份，能參與身體能量代謝，不飽和脂肪酸可維持皮膚健康。南瓜籽油可強化膀胱及尿道的功能，有助排尿順暢。南瓜籽油所含的白胺酸，有助舒緩憂鬱。

南瓜蘋果湯

材料：日本南瓜400克(去皮、切丁)，橄欖油1湯匙，牛油半湯匙，富士蘋果300克(去皮、切丁)，生薑茸1茶匙，肉桂粉半茶匙，鹽半茶匙，水適量，檸檬汁1湯匙

煮法：

1. 燒熱油鑊，加入牛油及薑茸兜炒片刻，加入南瓜丁爆炒5分鐘，加少許水焗煮15分鐘至腍身。

2. 蘋果丁用檸檬汁拌勻。將蘋果丁倒入與煮至腍身的南瓜以文火煮5-10分鐘，熄火。

3. 將煮過的南瓜肉及蘋果肉倒入攪拌機內打成糊狀，若太黏稠的話，可以適當加少許暖水調節。加入鹽和肉桂粉調味即可供食。

這是一度飽肚又有助瘦肉的濃湯，亦有助排便及穩定血糖值。營養豐富、美味又簡單易做。冷、熱皆宜。

本文資料獲許懿清中醫師授權轉載