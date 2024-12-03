大雪｜冬季容易受寒？中醫師教你用艾灸療法散寒 附三款養生湯

《月令七十二集解》中寫：「大雪，十一月節。大者，盛也。至此而雪盛矣。 」本年大雪由12月6日至20日，大雪之時，應有動物冬眠、樹木光禿、四野寂靜之象。惟香港位居南方，雖冷無雪，但於一年最陰寒的節氣，養生應以冬季養藏，固護陽氣為主。

本文作者：張恩霖中醫師



黃帝內經中描述冬季養生：「冬三月，此謂閉藏。水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應，養藏之道也。」

冬天的三個月（即立冬至大寒），天之氣為「藏」，天氣寒冷，萬物凋零，休養生息。大雪為冬三月節氣之一，養生以助陽氣潛藏為大前提，加上大雪為最陰寒的節氣，保暖避寒便是為重中之重。

大雪陰寒 如何保暖避寒？

具體來說，早睡晚起，確保有充足的睡眠，晚上無陽光之時待在溫暖的家，免受戶外的風寒之氣影響；減少劇烈運動，避免過多汗，因汗出時腠理(即毛孔)打開，使人體易受風寒；人體以頭頸部及下肢最易受寒，因此出門時帶帽子/頸巾，穿長褲/高筒襪子為宜，睡覺時卻不宜穿太多太貼身，以免影響身體循環。

大雪期間日照時間減少，心情易於抑鬱，思緒亦較多。然而冬季要收藏的，不單是身體活動減少，而是心靈也要減少耗損。香港人生活忙碌，不妨趁這機會整理一下，學會放下，不過分執著，感恩現在所擁有的一切。

「寒性收引」，人在感受到寒冷時會不自覺時瑟縮，同樣地，體內血管都會收窄，使氣血運行減慢，故患上中風及心肌梗塞等心血管疾病的風險會大大增加；不通則痛，關節痛發病的機率亦會提高；腸部蠕動亦會減慢，故不少人會出現便秘情況。此時可多艾灸治療或飲用薑茶驅寒。

「艾灸治療」溫暖脾胃 舒緩疲倦疼痛

艾灸療法是點燃艾條，隔空置於皮膚表面的穴位上，或將置於艾盒內，借灸火的熱力達到溫通經絡，散寒祛濕，扶正祛邪的作用。每次20-30分鐘，早上或中午較佳。以下推薦常用穴位：

1.神闕穴

神闕穴位於肚臍窩正中。有溫暖脾胃之用，便秘/泄瀉、婦科疾病都可使用。

2.大椎穴

大椎穴位於頸部後方，頸椎最高突起處下方。對提升陽氣，舒緩頸項疲倦及頸椎痛症都有良好效果。

3.關節痛處

可治療關節因天氣寒冷而屈伸不利或疼痛。

「大雪補得當，一年不受寒」 推薦三項大雪湯茶

1.十全大補湯

材料：當歸、川芎、黃茋、黨參、枸杞、黑棗、茯神、熟地、杜仲、栗子等、瘦肉1斤

製法：藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

2.薑茶

材料：薑15克、紅糖或黑糖30克、500毫升水，沸滾。

市面上亦有不少即沖薑茶可供選擇。

3.黑茶

喜歡飲茶的朋友，於大雪期間可選擇黑茶享用，常見的黑茶有普洱、六堡、茯磚茶等。黑茶是後發酵的茶葉，感覺溫暖且醇厚，更有調理脾胃之功效。