女兒最好的朋友竟帶頭欺凌她？談「子女交友」很多爸媽做錯一件事

我發現在孩子社交這一塊，不同年齡有不同年齡的擔憂。

孩子小時候怕沒人跟他玩，孩子長大了又怕交到了壞朋友。為人父母，心就沒有放在肚子裏的時候。



家長幫女兒選的朋友，選得好可能是幫助她的第一人，選不好則很可能會成為欺凌她的第一人。（Canva）

這不，閨蜜又遇到了新難題。

她家女兒曉雯，今年三年級，有一個從幼兒園玩到現在的好朋友。這個女孩很開朗、自來熟，曉雯剛開始入園就是被她帶領着，迅速跟班上孩子熟悉起來的。閨蜜相中人家小姑娘的熱情外向，跟曉雯內斂慢熱的性子正好互補，所以有意無意的就經常約着她一起玩。慢慢的，兩個小朋友就處成了小閨蜜。

但最近因為這個好朋友，讓母女倆都比較為難。因為那個女孩屬於外向強勢的性格，很多事情都要求聽她的，有些事無所謂，聽聽也就算了。曉雯雖內向，但並不是沒有自己想法的，事情多了也就不開心了。

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而且，有好幾次，小夥伴都聽到她跟閨女說，「我們不要跟誰誰玩了」。甚至有幾次曉雯沒聽她的，她還攛掇着其他幾個一起玩的夥伴不跟曉雯玩了。起初閨蜜也沒太當回事兒，覺得都是小女孩家的小性子，確實過了幾天，倆人又和好如初了。但類似的事情後來又發生過兩次，每次都是自己女兒妥協。這就有點說不過去了。

一通敍述聽下來，我覺得閨蜜有點當局者迷了，因為作為旁觀者，我的第一反應：這不妥妥的早期「欺凌」嗎？家裏有女兒的，家長很容易碰到這個雷區，就是忍不住幫孩子選朋友。尤其是養了一個慢熱內斂、不善於社交的女孩，你可能會很着急，總覺得女兒不夠熱情活潑，玩伴少，怕將來被孤立。所以着急給孩子物色到一個朋友，忍不住對周圍的同學和玩伴更上心。一旦遇到一個閤眼緣的，就趕緊加人媽媽微信，有事沒事約着一起，靠自己的努力給孩子贏得一份友誼。

但，家長幫女兒選的朋友，選的好可能是幫助她的第一人，選不好則很可能會成為欺凌她的第一人。

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人都會喜歡跟自己相似的人。發現對方和自己的共同點越多，人就會越喜歡對方，甚至會有一種一見如故，相見恨晚的感覺。所以，兩個女孩能成為朋友，一定是她們兩個人的氣質、思維方式、表達方式，它們的三觀都是差不多的，這兩個女孩兒就會玩到一起。

這樣的友誼，通常也是比較平衡的，雙方相互制約，也就可以平等互尊互助。

但很多家長，對孩子的交友有自己的想法：覺得自己閨女內向，就願意多帶她找那些開朗外向的小朋友玩；覺得自己孩子沉悶不愛說，就願意跟那些話多熱情的小朋友多交流；‍覺得自己娃慢熱，就想找個速熱的，帶娃快速融入小團體。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍辦公室裏好幾位姐妹的孩子，都屬於內向慢熱型的，基本上她們都希望自己的孩子能交到外向、開朗、熱情的朋友。感覺這樣的性格跟自己孩子正好互補，也渴望能自己家孩子也能被帶動的活潑一些。

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但很遺憾的告訴大家，父母直接介入孩子社交非常危險。短時間可能看不出來，但時間長了更容易讓孩子陷入「社交陷阱」。

給內斂型的孩子找外向型的朋友，如果這個朋友找的好，能夠跟孩子成為一個互補關係。但如果你給你孩子找的這個夥伴外向，但是比較自我和強勢，就可能成為欺凌你孩子的第一人。她會凡事都壓你孩子一頭，玩遊戲永遠都要聽她的，大部分時間都是你孩子作出妥協。最後，你孩子的情緒是跟着那個朋友走的，那個朋友開心，你的孩子就開心，那個朋友說我不跟你玩了，你娃就難過。但你讓女孩自己去交朋友，幾乎不可能形成這種上下級的社交關係：你必須聽我的。一旦他們自己交的朋友，出現這種你必須聽我的情況，她們勢必會不歡而散。

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但父母直接介入的友情就不一定了。首先，在孩子社交發展初期，大大縮小了她們的交友範圍。很多內向孩子的媽媽，遇到一些開朗熱情的娃，加了對方媽媽微信，就頻繁約着一起玩。孩子就只能在家長的安排下，跟固定的人玩。

但其實，本來放了學，或者下樓後，她可以選擇跟任何一個孩子玩，接觸的玩伴肯定也更多。對於偏內斂一些的娃，他們本來交友範圍就小，父母的一頓操作，讓他們的擇友池子小之又小。玩的人少，篩選出適合自己的概率就更小。

所以啊，在最初的朋友選擇上，我們要給孩子絕對的自由和權利。內斂的孩子是觀察性社交，他會長時間觀察，然後作出判斷，誰和我是同頻的。他可能會慢一些，但不代表人家傻，跟別人玩的開不開心，她自己不知道嗎？

尤其是交往初期，本來就是一個相互接觸、瞭解，再決定要不要繼續深交的過程。脾氣合則繼續，不合則散。不要覺得跟誰玩不是玩？在孩子的世界，喜歡和誰玩、不喜歡和誰玩、誰是誰最好的朋友……這些父母眼中幼稚的事情，對孩子而言至關重要。

不要按照自己的意願給孩子找固定玩伴。其次，阻礙孩子社交能力發展，讓孩子喪失對「負面訊息」的判斷能力。不用管是大人的朋友，還是日漸熟悉的同學家長，小區鄰居，都是老熟人了。很多時候，孩子間起了衝突，鬧了彆扭，家長們先第一時間衝上前解決，或勸阻，或出方案，或和稀泥，

．「哎呀，沒事啊，她也不是故意的」

．「你就給XX玩一下，都是好朋友，要分享」

．「別搶別搶，我再給你買個新的」



總之，家長總有辦法幫助孩子們和好如初。雖然，謙讓是中華美德，但也沒有美德外包的呀？

有了矛盾家長先上，會破壞孩子的邊界感，尤其是內斂型的娃面對外向型的娃。本身就不夠強勢，這個時候再攤上一個「假大方」的家長。有問題就和稀泥，大事化小，小事化了，孩子沒機會直面衝突，就少了很多暴露和磨合的過程，相應的就少了很多早期察覺的機會。那孩子慢慢就會習慣這種委曲求全。總是後知後覺，在衝突和矛盾中不會維護自己的權益，最後處在一個弱勢的位置。

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所以啊，我們做家長的，可以隨時關注孩子的社交，但一定不要過度干預！可以在孩子尋求幫助的時候，提供技術指導，但一定不要越俎代庖。在孩子成長之路上，社交是必考題。我要相信孩子自己的感覺，也鼓勵孩子忠於自己的感受。

在孩子遇到社交衝突或矛盾時，等一等，多給孩子自己解決衝突的機會。如果你真得忍不住幫他們「找朋友」，有一個掏心窩的建議一定要聽：隨時關注孩子狀態，隨時準備好及時止損。

包括但不僅限於：你給孩子物色的朋友、你閨蜜家的孩子、鄰居同事家的孩子。這些曾經的固定玩伴，隨着孩子慢慢長大，每個人的性格特徵都越來越明顯，觀念也會因為成長環境的不同而變得不同……一定會有原來的朋友變得沒那麼合拍的情況。

孩子的交友原則，以自己舒服為主。如果對方身上和自己不契合的點，他忍忍也能接受，那就讓他接受。所謂求同存異嘛。

成長中遇到的，本來就不可能全是100%喜歡的人，現在有不合拍的同桌，將來有看不慣的室友……能和不那麼投契的人相處的還不錯，也是一種能力，將來的人際交往，起碼不用太操心。

那如果磨合不來，小時候「如膠似漆」，長大了「分道揚鑣」，也非常正常，家長不要強行捆綁！要相信，只要自己放手，在各自的成長過程中，他們都會遇到和自己更合拍的朋友。

到時候，他們也會自然而然的退出對方的交友圈。

所以，作為父母，我們唯一要做的，就是去拓展孩子的朋友圈。多帶孩子去社交，去經歷，這樣他們才能有機會發展出那個志同道合的朋友。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫師；

C媽：暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；

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