冬天保暖｜保暖產品未必適合幼兒使用　醫生：太熱太乾會誘發濕疹

近來氣溫轉涼，父母都會憂心孩子穿得不夠暖，尤其是擔心他們睡覺時踢被，而不小心著涼生病。因此，很多家長都會準備額外的保暖設備給小朋友，例如電暖氈、暖貼等等，惟兒科醫生提醒，很多兒童的病因非著涼，而是保暖過度、太熱太焗而引致生病，還有一些保暖設備是不建議幼兒使用。

小朋友睡不安穩，不時踢被，父母擔心孩子晚上著涼生病，很多時會多為他們蓋被子，再加上使用電暖爐、電暖氈、暖貼等等，希望為小朋友保暖。不過，兒科醫生陳欣永提醒，小心為孩子過度保暖，反而令他們太熱，出現皮膚敏感或太熱太焗而生病。

陳醫生指，父母不宜只摸孩子的手腳，覺得手腳冰冷就添衣，宜觸摸孩子的後頸和身體才能作準。有時小朋友的手腳外露，感覺較涼，但身體則可能已熱到出汗，父母要多加留意他們的體溫變化，添加適量的衣服。

避免用暖貼及電暖氈

在眾多的保暖產品之中，陳醫生不建議父母使用電暖氈，「無關安全問題，而是睡到半夜，小朋友覺得太熱的話，卻無法撥開」。而暖貼亦是同樣道理，假如孩子年齡太幼小，沒有意識或能力去關閉電暖氈的電源，或是撕走暖貼，當他們感到溫度太高、體溫太熱的話，也只能默默忍受，導致皮膚生熱痱、出現敏感，或是發燒等其他疾病。

而電暖爐或暖風機亦可以令房間變得暖和，即使孩子踢被，也不易著涼。醫生提醒出風位不宜直吹著孩子，房間的溫度保持和暖就可以，不用太熱。惟使用電暖爐或暖風機會令室內的濕度下降，因此父母宜多為孩子塗潤膚膏，以免太乾燥而誘發濕疹。

沖熱水涼無助保暖

很多人認為，感到寒冷時沖沖熱水涼，能讓身體感到和暖。不過，為幼兒洗澡時，在脫衣、穿衣的過程中，也易令他們著涼。而且，太熱的水溫也可能讓幼兒灼傷，沖涼時間太久，水溫下降亦有機會使他們生病。

故陳醫生認為不用刻意為孩子多沖熱水澡，保持一般的起居習慣，時刻注意小朋友的體溫變化，適時添加衣服就足夠。

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