手機專門店竟變「新式網吧」！環境好網速快　吸引孩子聚腳玩電話

編：下文雖在描述深圳的狀況，不過作為香港家長的你，也有試過讓孩子到手機專賣店「玩電話」消磨時間嗎？



誰會想到，手機專賣店竟可變成孩子的「網吧」呢！（Canva）

有沒有人發現，現在各大商場的線下手機電腦專賣店，多了很多穿着校服的小孩子？這些小孩子又不買手機，他們沒事就來這手機店做甚麼？真相當然是，來免費玩手機。

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每逢休息日，有家長會專門去手機店遛娃，父母逛街，這裏可以當小孩暫時的「託管所」，反正小孩的沉迷程度之高，絕對不會再到處亂跑。

這些手機店更像是小孩子們的新時代「共享網吧」，互相分享好玩的用法，拿手機拍照，拿平板玩遊戲、刷短視頻。有一説一，這裏是免費網吧的最佳選擇，不僅環境好，有空調，網速還很快，小夥伴們也很多。

只要不影響其他顧客看手機，銷售通常是睜一隻眼閉一隻眼，可能心裏想着，説不定看着看着家長就會買上一部，這可都是一些潛在客户。

有些大人們自從發現了這一個現象，每次經過手機店，都會進去幫忙把遊戲刪除了，或者把遊戲裏的銘文給融了，給在此做了標記的小孩哥和小孩姐們留下「驚喜」；有銷售則認為，小孩這樣沉迷玩手機，其實不好，家長也不應該放任小孩如此沉迷電子產品。

還有銷售認為，有些小孩非常淘氣，雖説不會把新機器弄壞，但有新客户想來試用手機時，這些小孩還會來一句：等我打完這一把。影響了他們的生意，但又不好趕人。

那麼在深圳的你，會去線下手機店遛娃嗎？會經常看到小孩子在線下手機店玩手機嗎？認為對手機店和買家會有甚麼影響嗎？歡迎在留言區評論分享。

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