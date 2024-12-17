小學數學題「1.2+6.8=8」竟錯？老師解釋原因　媽媽也無可奈何

撰文：TVBS新聞網
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數學是重要的學科之一，尤其在小學階段，更是奠定邏輯基礎的關鍵。不過，現在的小學功課題目花樣百出，有時也考倒不少家長。近日，在中國網絡上就流傳一則奇葩的小學數學題，就連家長也看的一頭霧水。

看看你是否能答出正確答案：（按圖了解）

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根據《搜狐》報道，一名網友分享小學作業的數學題，從圖片上可看見，「1.2+6.8=８」被劃上了一個大叉叉。乍看之下，算數並沒有不對，但卻被老師畫上了個大叉號，家長始終不理解這道題目為何會錯。

對此，家長也向老師反應了這個問題，沒想到老師的回答是，「在上課的時候強調過，需要注意小數點」，原因是小孩最終的答案省略了小數點，因此錯了，正確答案應該要寫「8.0」。

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老師為了培養學生嚴謹的思維，竟讓做出了令大人不很理解的做法，學生媽媽恍然大悟後，認為老師還是有些龜毛。不少網友也留言說：

．「答案沒錯，但應該多數人都不會留意到」
．「頭一次聽到要這樣寫」

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