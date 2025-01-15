保溫杯有怪味　茶葉、梳打粉也辟不走？網民力推用「它」一浸即掂

天氣冷用保溫杯裝溫水喝，不只能讓身體暖活起來，比起冰水溫水也對腸胃不會那麼刺激。



不過，近日有女網友分享，自己買了一個新的保溫杯，杯中一直有股牛奶味，怎樣都去不掉，因此求助網友幫忙。

為保溫杯辟除怪味的方法很簡單：（按圖了解）



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保溫杯臭味怎麼去除？內行曝使用過碳酸鈉能清乾淨

一名網友在社群論壇Dcard上分享，前陣子買了一個保溫杯，但不知道為何裏面有種牛奶的味道，試過沖熱水、泡茶包、使用檸檬酸、梳打粉等方法，都只有當下可以去除味道，但到隔天還是有一樣的味道，讓他十分困擾不知道怎麼解決。

貼文一出後吸引眾多網友回應：

・「一匙過碳酸鈉＋溫水，泡1～2小時」

・「通風曬太陽」

・「鹽水泡一個晚上欸（直接跑去睡覺）隔天就沒味道了」

・「過碳酸鈉真的好用，我裝拿鐵的杯子一陣子就會泡一下，清潔溜溜還無味...放着想到才去處理，好幾個小時吧！泡完會覺得像新的一樣」



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其中，最多人推薦的就是過碳酸鈉。該清潔用品也曾被身為台灣護理師的譚敦慈點名，可以拿來洗用過的保溫杯。譚敦慈在《聚焦2.0》節目中指出，她每周都會用過碳酸鈉來清潔保溫杯，連頑固的茶垢都能輕鬆去除。整個過程非常簡單，不需要花太多時間。

首先，準備一盆熱水，這裏一定要使用熱水，因為熱水能加速粉末的溶解效果。接着，加入適量的過碳酸鈉粉末，輕輕攪拌幾下，粉末很快就會完全融化，變成一盆清潔溶液。隨後，將保溫杯浸入溶液中。不用多久，茶垢等頑固的污漬就會被溶液分解，輕鬆脫落。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫杯臭味怎麼去除？內行曝加入1好物，清潔溜溜又無味，洗完像新的一樣】