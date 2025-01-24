大掃除｜吸濕盒積水勿亂倒！具腐蝕性可致灼傷　兼令水槽加速生鏽

下雨天許多人為了吸濕，都會購買吸濕劑或者吸濕盒放在鞋櫃、衣櫥，甚至家中角落使用，但容器中積存的水，其實不能隨便亂倒。



身兼日本搞笑藝人與清潔員的網紅瀧澤秀一，就分享了吸濕劑中積存水的危險性，亂倒不但可能造成水槽生鏽，還曾造成處理垃圾的清潔工受傷送醫。

在大掃除棄置吸濕盒時，記得要小心：（按圖了解）



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根據《BuzzFeed Japan》早前報道，瀧澤秀一在社群平台X經常分享垃圾清潔工的日常，日前他以「今天的垃圾小知識」為標題，分享了一則關於吸濕劑積存水的正確處理方式，引起日本網友熱烈討論。

瀧澤秀一在貼文中指出：「吸濕劑容器中積存的水，必須在廚房或洗手台等地方排掉，並與大量水一起沖入排水口，以免成分殘留在水槽中。」他特別強調，這些吸濕後積存的水中，含有氯化鈣成分，變成鹼性溶液具腐蝕性，接觸後會引起類似燒傷的炎症，不小心碰到時務必徹底清洗。

此外，瀧澤秀一還以一位清潔工的實際案例，提醒大家不可直接將吸濕劑當作垃圾丟棄：「前幾天，一位認識的清潔工手臂因此被燙到，被救護車送到醫院。」

吸濕劑製造大廠奉信（エステー）官網也提到：「吸濕劑容器內積存的液體，是氯化鈣的水溶液。處理時，請用剪刀剪掉容器上方的白色薄膜，並在流水的同時將其排入排水口。」官網提醒，如果成分殘留會導致生鏽，因此務必將接觸到液體的洗手台、剪刀等物品徹底沖洗乾淨，並依照居住地區的垃圾處理規則丟棄容器。

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瀧澤秀一的貼文引發許多網友迴響，不少人表示：

・「我真的不知道」

・「我以為是普通的水，好可怕！」

・「我都用手指撬開丟掉！下次會小心。」



也有人直言：

・「原來是這麼危險的東西！我一直拿去廚房倒掉。」



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