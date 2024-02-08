通渠意外｜大掃除使用通渠劑錯做2件事！女生洗馬桶竟致嚴重灼傷

台灣一位胡小姐因家中浴室排水孔堵塞，使用市售通渠劑通渠時，覺得效果沒用，因此「加熱水、換品牌立即倒入」，沒想到液體突然由管道爆出噴濺，造成全臉2度灼傷！台灣陽光基金會表示，近來連續服務到3位因使用市售通渠劑通水管或馬桶，卻發生意外而化學灼傷的傷者，其中2位除了皮膚也損及眼睛。故提醒大眾小心使用，避免在年關前傷了自己或家人。



不同品牌成分不同 通渠劑加熱水竟爆炸

為了迎接即將到來的新年，家家戶戶無不忙着除舊布新，希望在新的一年給自己及家人帶來新年新氣象。但要當心混用通渠劑恐導致爆炸灼傷！

胡小姐表示，以前都是前往賣場選購通渠劑自行疏通，這次排水堵塞便如法炮製。使用第一次後覺得效果有限，隔天再使用同品牌通渠劑並加熱水，等了一下仍未見疏通，因此決定換另一個品牌通渠劑，但才剛倒入排水孔，液體就由排水孔爆炸噴出，直接噴濺到頭臉，造成2度化學灼傷。

胡小姐第一時間趕緊沖水，並在救護車上也持續沖水，也幸好有正確沖水，降低了灼傷的深度。胡小姐說：「我因為有自行疏通馬桶成功的經驗，所以第一次通沒效，接着換用另個牌子，事後才知道2個牌子的成分和使用方式不同，其實不能這麼短時間接着用。」

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專業人士建議 預防堵塞才是治本之道

台灣陽光基金會特地詢問專業水電師傅，陳師傅表示：「市售通渠劑多數成分是強鹼或強酸，原理是透過熱能與化學反應來溶解油垢等堵塞物，腐蝕性極高，碰到水就會產生劇烈熱反應，水管或馬桶本來就有水，通渠劑加下去後就會開始有熱反應，但各家廠牌的成分不同，使用方式也各異，有的不能加熱水，有的能加，使用前務必要先閱讀使用說明！若再加上排水喉管年久老舊而有管壁脆化現象，這時，通渠劑的化學反應有可能造成管內壓力過大爆衝出來，傷到使用者，甚至會讓水管破裂。」

1. 堵塞嚴重應找專業人員處理

如果自行使用通渠劑後仍沒解決，代表堵塞嚴重或可能有其他喉管問題，不是市售通渠劑可以解決，應盡快找專業人員協助處理。

2. 使用前務必要詳讀使用說明

市售通渠劑是運用強鹼或強酸等化學藥劑腐蝕方式來消除阻塞物，使用不慎易受傷，長期使用也容易對喉管造成破壞。

3. 預防堵塞才是治本之道

平時應盡量避免讓食物油水、殘渣或毛髮掉入水管或馬桶，這些東西會黏附在水管管壁，時間久了會造成堵塞。

綜合專家與傷友經驗 陽光呼籲4點防爆炸

1. 大家購買市售通渠劑要仔細閱讀使用方法。

2. 強鹼強酸類腐蝕性高的通渠劑或清潔劑，瓶身上警語或使用須知要顯眼、易懂，讓大家容易了解操作方式。

3. 建議賣場陳列產品時，依性質分類陳列，並有標示提醒顧客區隔。如：強鹼和強酸分開、可加熱水和不可加熱水分開陳列。

4. 不幸發生意外時一定要保持冷靜，立刻沖水將化學藥劑沖掉以減緩對皮膚更深層的破壞，並請留意切勿執行沖脫泡蓋送的「泡」步驟，以免化學藥劑瀰漫至未受傷之皮膚。另報案時告知消防人員為化學灼傷，送醫後告知醫生化學品種類，或將化學品及殘瓶提供醫師參考。

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