立春24節氣｜把握身體發育時機 3招助孩子長高長肉 附7款立春食療

立春，春氣始而建立也，是二十四節氣之首。立春的到來標志著萬物閉藏的冬季已經過去，將進入大地回暖、萬物生長的春季。黃帝內經云：「此謂發陳，天地俱生，萬物以榮」，肝膽之氣升發的時候，大自然萬物復蘇，生機勃勃。同樣地，春季也是人體新陳代謝旺盛，身體生長發育的好時機。通過適當的養生方式，讓孩子快快長高、長肉。

本文作者：博愛醫院劉銀鳳中醫師



下厚上薄護陽氣

立春過後，風氣當令，而且乍暖還寒，早晚溫差較大，切記不可頓減小孩衣物，注意防寒保暖。在衣著上主張「下厚上薄」，如果要減衣物，也先減上半身的，最後才減下半身的。特別要注意孩子的頸背、腰腹、雙足不要著涼。

綠色蔬菜促成長

孩子生長發育需要消耗大量陽氣，而陽氣的生發要靠肝的疏泄功能。青色主肝，多食綠色蔬菜如韭菜、芹菜、豆芽、蒜苗、菠菜等綠色蔬菜有助陽氣的生發。

另外，春季應少吃酸味食物。因為酸味入肝，具有收斂之性，不利於陽氣的生發和肝氣的疏泄。同時可以稍增甘味之品，補益脾氣，避免肝旺克脾。

養陽宜動不宜靜

春天應該帶孩子去戶外做運動，使氣血通暢，陽氣疏散，減低生病的機會。不過要注意運動量不可過大，不要大汗淋漓，中醫認為「汗為心之液」，孩子流汗過多會損耗陽氣和心血，而且容易誘發感冒。

立春食療推介

1. 淮山北芪芡實排骨湯

材料：山藥、芡實、炒薏米、炒扁豆各30克、北芪12克、白術10克、陳皮3克、豬排骨500克

功能：益氣健脾，和胃去濕

做法：

1. 排骨汆水，將藥材洗淨，備用。

2. 鍋中加2.5升水，水滾後放入材料。

3. 中大火煮滾，轉小火煲1.5小時，加入少許鹽調味即可。

2. 百合枸杞粥

材料：百合30克、枸杞10克、粳米100克

功效：養陰補肝，清熱安神

做法：

1. 將粳米洗淨，浸泡1小時。

2. 百合、枸杞洗淨。

3. 鍋裡倒入適量清水，放入所有材料，用大火煮沸，轉小火熬煮至粥。

4. 加入適量冰糖調味。可早晚服用。

3. 菊花玫瑰茶飲

材料：菊花10克、玫瑰5克、用開水泡開當茶飲

功效：清肝明目，疏肝解鬱安神

做法：

1. 將菊花、玫瑰以食用水洗淨。

2. 以200毫升熱水浸泡5分鐘即可。

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

《本文資料獲博愛醫院劉銀鳳中醫師提供》

博愛醫院劉銀鳳中醫師

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