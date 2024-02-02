立春24節氣 | 養肝好時機 中醫教3穴位按摩消疲勞 附兩款去濕食療

立春是是二十四個節氣中的第一個節氣，標誌着春天的開始，代表着陽氣開始增長，冬天逐漸過去。根據《黃帝內經》引述，春天是萬物生長的季節，被稱為「發陳」，意味着大地開始回春，天地萬物都開始繁榮生長。

（本文作者：註冊中醫師李景群）



立春後天氣轉暖 宜調理肝臟

立春之後，陽氣開始逐漸升騰，天氣逐漸轉暖，陽光也變得更加明媚。此時，人體的陽氣也開始活躍，機能逐漸提升。因此，春季是調整陽氣的一個重要時期。 此外，春季五行屬木，對應中醫五臟中的肝。從中醫角度來看，立春是調肝的重要時期。肝在人體內具有疏泄、調節情緒和血液儲藏的功能。在春季，要特別注意保養和調理肝臟，以維持身體的平衡。

立春5大中醫養生建議

1. 養肝平情

由於春季與肝臟相關，保護肝臟的健康對於春季養生至關重要。適當的情緒管理、避免情緒過激、保持心情愉快，對於肝臟的健康有益。

2. 早睡早起

立春是身體從冬天的靜態狀態逐漸甦醒的時候，所以要讓身體慢慢適應逐漸加長的白天。早睡早起有助於調整身體節律，讓身體更好地適應春天的變化

3. 注重飲食調理

春天宜多吃辛甘發散的食物，如洋葱、韭菜、白蘿蔔等，少吃大辛大熱或酸味食品，以防升發太過及阻礙肝氣升發。

4. 適應氣候變化

隨着立春的到來，天氣逐漸變暖，但仍存在寒意。要根據當地氣候變化，合理調整穿着，避免受涼。同時，保持室內空氣流通，避免過度暖房或冷氣使用，以防止肺部受潮濕和過乾。

5. 適度運動

春季是適合運動的季節。適度的運動可以增加體力、促進新陳代謝，同時有助於情緒的放鬆和排解壓力。選擇適合自己的運動方式，如散步、慢跑、太極拳等，每天均衡地進行適度運動。

立春穴位按摩小貼士

立春是春季的開始，進行穴位按摩可以促進氣血流動，調理身體，以下是一些常用的立春穴位按摩：

1）太衝穴（足太陽膀胱經穴）：位於脛骨外側凹陷處，距腳踝外踝骨約一橫指寬。按摩太衝穴可以激活脈絡，促進氣血運行，舒緩壓力和疲勞感。

2）風池穴（頭太陽膀胱經穴）：位於頸側，當頸部肌肉凹陷處與頭頂的連線上。按摩風池穴可以舒緩頭痛、眩暈和頸部僵硬，促進頭部的血液循環。

3）太渊穴（手太陽膀胱經穴）：位於手背側，掌骨與腕骨之間的凹陷處。按摩太渊穴可以緩解手部僵硬和疼痛，促進手部的血液循環。

按摩這些穴位時，可以用拇指、食指或中指進行適度的按壓，每個穴位按摩約1-2分鐘，輕柔而有節奏地進行。

立春養生食譜

1. 淮山薏米豬𦟌湯

材料：淮山30克、茯苓15克、薏苡仁20克、扁豆30克、白朮15克、蜜棗2-3顆、豬𦟌半斤、水1500毫升、少許鹽。

功效：健脾利濕益氣

做法：

1.茯苓、薏苡仁、扁豆、淮山與蜜棗等先浸水15分鐘及洗净備用。

2.豬𦟌切塊汆水備用。

3.準備1500毫升水煲滾後來，加入以上所有材料，煲滾後轉小火，煲大約4小時便可飲用。

雖說春天是陽氣興旺的季節，但另一方面，春季雨量偏多，濕氣亦逐漸增加，如身體未能適應此氣候的變化，則容易產生春日昏睡，倦怠無力的情況。

2. 陳皮玫瑰花茶（1人分量）

材料：陳皮半片、玫瑰花3克。

功效：行氣解鬱、燥濕化痰。

做法：

1.先用滾水將材料冲洗一遍。

2.加入滾水浸泡大約10分鐘后即可飲用。

註冊中醫師李景群

（文章獲註冊中醫師李景群授權轉載）

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