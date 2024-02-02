立春24節氣｜８大禁忌一覽+立春湯水11大食譜｜做這件事或失運氣

2023年2月4日為立春之日，古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示我們要端正品德。（若買不到蛋可以用冥想的方式也可以。）文章將會解構立春八大禁忌，同時列出立春宜飲六款立春養生湯水供大家參考之用。

資料授權：清水孟國際塔羅小孟老師



禁忌之一：出嫁的女子最好不要回娘家

因為不能把婆家美好春天的運氣帶回娘家，這會影響婆家的好運氣，立春乃一年剛開始最重要的一天，因忙碌需要幫忙，且春歸娘家，又一春，有要再嫁人的意思。

禁忌之二：立春之日不要搬家

立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。且一年正剛開始，搬家就代表動盪，這樣怎麼會有安穩的日子呢。

禁忌之三：立春之日不可與人吵架、爭執

這會使得立春的好運被破壞，而且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

禁忌之四：立春之日不理髮，理髮則不吉利

古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。

禁忌之五：立春之日不看病

古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病會觸霉頭，這樣會一整年都沒有好運氣。

禁忌之六：立春之日不要躺著

在春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，才能保持身體的健康。

禁忌之七：立春之日不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利，緩和運動即可。

禁忌之八：立春之日不要沉迷遊戲

一年之計在於春，在一年的剛開始，就只顧著玩樂，而不懂得開始來為這一年來打拚，這樣是沒有辦法成就大事業的。

《本文資料獲清水孟國際塔羅小孟老師授權轉載》

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