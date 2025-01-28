2025蛇年｜除夕至初五習俗禁忌懶人包！想父母長壽　除夕不可早睡

農曆新年習俗特別多，除了不能倒垃圾、不能欠錢外，還有哪些事情要注意呢？春節必知禁忌一次報你知。



過年是香港最重要的傳統節日之一，每年這個時候，家家戶戶總是忙着張羅年貨，滿心期待迎接這個象徵團圓的節日到來。在今年長達九天的春假裏，不少人開始計畫着返鄉吃團圓飯、和家人出遊踏春以及拜拜迎神等，但在這些充滿儀式感的活動背後，其實承載了不少祖先流傳下來的禁忌。除了大家所熟知的不能生氣、不能欠債過年外，從除夕到初五也有許多不同的注意事項。本文一次盤點過年必知重要禁忌，讓你不再誤犯地雷區，輕鬆迎接嶄新的一年。

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過年重要禁忌一次盤點

在過年期間，有許多耳熟能詳的常見禁忌，像是不能剪指甲和剪頭髮，因為此行為象徵着剪斷財運，所以不少人都特意選在年前整理頭髮，用新髮型迎接新年的到來；欠錢過年、掃地丟垃圾和打破東西等，這些都象徵破財危機或將財運掃出門。在傳統的習俗中，大家會選擇在過年前結清所有債務，以避免在新的一年留不住錢財。此外，在過年期間向他人借錢或借錢給他人，也被視為不吉利的行為；而生氣與口出惡言也被視為過年的大忌，新年期間應多說好話和吉祥語，才不會帶來衰運與口舌之爭；最後值得注意的是，不管禮物或是紅包金額，應避免象徵不吉利的單數，需遵守成雙成對的原則，讓新的一年好事成雙、雙喜臨門。

除夕到初五這些地雷不能踩

除夕

避免吃光年菜：圍爐時不可把年菜吃光，尤其魚料理更要留下魚頭和魚尾，象徵未來一年都有餘，才能帶來源源不絕的好運與財運。

不可早睡：傳統習俗裏，守歲旨在為長輩延壽，寓意父母長命百歲，因此除夕這天不可過早睡覺，守得越晚，象徵父母壽命越長。

忌入夜後洗澡：除夕這天切記在下午時完成身體清潔，入夜過後不可洗澡，否則會洗掉財運和福氣。

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初一

避免洗頭、洗衣服：據傳初一是水神生日，若在這天洗頭代表會「把財富沖走」，所以大家通常會在除夕夜做好清潔，以確保來年財運亨通。

出嫁女兒不能回娘家：民俗專家指出，出嫁的女兒在初一這天回家會影響娘家運氣，不過隨着時代變遷，這些傳統禮俗已逐漸消失。

不可關燈和晚起：初一不得賴床和睡午覺，代表未來一年勤勞有活力，晚上睡覺時也不可把燈全關，否則象徵新年的前途一片黯淡。

初二

回門禮不能是單數：初二這天是女兒回娘家的日子，帶給娘家的伴手禮也稱作回門禮，而禮物數量必須是雙數才行，單數則被認為是不吉利的象徵。

忌晚宴招待女婿：回娘家吃飯最好選擇午餐時間，且當天不能在娘家待得太晚，不然會象徵把娘家人吃垮，不過現在這個傳統觀念也日趨薄弱了。

初三

不可過晚睡覺：據說這天是老鼠娶親的日子，所以必須要早點睡覺才不能打擾到牠們。

避免外出拜年：初三這天也是赤狗下凡的日子，赤狗日代表貧窮、不吉利、憤怒之意，因此若在這天外出容易與人發生口角，最好留在家裏乖乖休息才是上策。

初四

不能出遠門：傳說初四這天灶王爺會來挨家挨戶查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門

忌廚房爭吵：灶王爺為廚房之神，除了忌出遠門外，也應當避免在廚房裏爭吵，以免惹灶神生氣，引發官訟是非。

初五

切勿囤積垃圾：初五是迎財神的日子，而過年期間所累積的垃圾在這天則要全部清掉，象徵將窮困送出家門，否則會妨礙到自己的財運。

避免拜訪親友：由於這天大家都在忙着送窮神，所以如果在這天拜訪親友的話，就很可能沾染到別人掃出門的穢氣，因此建議這天還是乖乖在家較為妥當。

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