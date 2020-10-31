小孩跳芭蕾舞負擔大易傷骨骼及腰背　４大要點讓孩子學舞時應留意

芭蕾結合了運動和藝術，同時也是展現自我的絕佳管道，在舞台上墊着腳尖優雅地舞動身體，可能是很多小孩從小的憧憬與夢想；但輕盈優美的芭蕾舞蹈表演背後，所要承擔的疼痛可不少。本文將帶你了解芭蕾的訓練過程中，可能帶給身體的傷害及風險。 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： 黎佳燊

讓小孩跳芭蕾舞前的4個注意事項（按圖了解）

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1. 9成舞蹈者有運動傷害

舞蹈是一種高負擔的身體運動，尤其像芭蕾這種需要精確技術動作、肢體柔軟度、平衡感、耐力等元素的舞蹈，更是容易造成肌肉和骨骼的壓力。根據美國科羅拉多州兒童醫院（Children’s Hospital Colorado）的資料，有高達 90% 的舞蹈者都在職業生涯中經歷運動傷害，尤其常見於 8~12 歲的女生，以及 8~14 歲的男生，因為此成長階段正是小孩骨骼最脆弱的時候。

我們一般認知為舞蹈要從小練起，讓肌肉能更快適應舞蹈動作的柔軟度，但事實上，處在發育期（或稱成長激進期）中的孩子擁有更快的骨骼發展速度，因此可能造成韌帶緊繃和肌肉無力感，造成他們容易失去肢體協調，也就更頻繁會出現受傷和骨折的情況。

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2. 過早練習芭蕾易使孩子受傷

另外，由於舞蹈者需要花好幾個小時做相同的動作，如果再加上休息時間太短、節食導致營養不足，以及體重過輕等不良因素，可能大大提高孩子在跳舞中受傷的風險。以芭蕾舞為例，過早的技術練習會對身體造成負擔和傷害，像是腳尖踮立（En pointe，呈足尖站立姿勢）及髖關節外旋（Turn out，俗稱外開，指兩腿朝相反方向對外扭轉），欲嘗試這兩種高難度舞步前，請務必慎重考量自身或孩子的肢體能力，一旦做不好恐傷及後背和腳。

舞蹈者要非常清楚自己身體的狀況，千萬不要在受傷狀態繼續硬撐練舞。肌肉痠痛是跳舞後正常的疼痛反應，它通常會持續數天；不過，如果發現在練舞前就出現肌肉痠痛，且痛感愈來愈顯著，以至於你必須透過調整姿勢來減緩疼痛，或是出現半夜痛醒的狀況，請找專業醫師求助。

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3. 跳舞最常扭傷

常見的舞蹈傷害有很多，部位包括足部和足踝、膝蓋、背部、臀部、疲勞性骨折（Stress fracture），其中踝關節扭傷（Ankle sprain）屬最常見的創傷性損傷（Traumatic injury），這可能是因為腳踝的不對稱性、不正確着地，或鞋子不合腳，導致該部位韌帶被過度拉扯而撕裂。

一旦腳踝扭傷了，請先以冰敷應急處理，並停止活動該肌肉，以防止它再次拉傷，待過幾天覺得好點了，可以改用熱敷，促進血液循環。

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4. 有氧運動加強舞蹈耐力

很多舞蹈者缺乏有氧運動，因此交叉訓練與核心訓練是不錯的選擇，像是普拉堤（Pilates）和訓練平衡感的瑜伽動作，進而提高心跳率及維持體力。

建議以一周3到4次有氧運動為標準，一次半小時，不僅加強舞蹈耐力，也能避免關節過度操勞。至於練習舞蹈的時間，盡量一天不要超過5小時，若感覺身體累了，請記得休息。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：芭蕾代價有多痛？小孩學舞蹈的傷害與風險】