媳婦產後「不許老爺奶奶前來探訪」！態度夠惹火　招來正反激辯

你知道產後媽媽身心多疲憊嗎？她很需要時間與空間來處理自己，以及照顧寶寶的一切大小事，這時候往往很狼狽。一位媽媽就公開表示，在這樣的時刻，她只會讓自己的爸媽來醫院探視她。



一位美國的新手媽媽Bri Knight曾分享她對於產後生活的建議，她提到她會讓自己的父母去醫院看望她與新生兒，但丈夫那裏的親人不行。

這幾段影片，表達了在一位女性脆弱的產後時期，以及剛剛成為母親，必須儘快適應與新生兒共同生活的重要性與急迫性。所以，在這樣的時刻，她決定產後不讓伴侶的父母進入醫院探望。但這樣的觀點，在網絡上引起持正反意見的網友激辯。

女性產後的身心狀態

Bri在一段影片一開始就回答了一個問題：「媽媽在孩子出生後讓父母探望，但拒絕老爺奶奶，這是否不公平？」

她位她的堅持給出了很好的理由。「我認為多數人根本不清楚一位女性產後是甚麼樣子，媽媽會持續流血、疼痛；可能有傷口，需要檢查縫線；大小便一開始會很難控制，生完孩子後可能無法控制自己的屁，不斷漏屁，總之你身上的味道聞起來不太好；你的情緒可能起伏不定，要面對一堆問題……」

Bri解釋說，在她兒子出生後，她只想要她身邊的人 —— 比如她的母親、姐妹和阿姨 —— 可以幫助她去廁所，協助她一些清潔工作，讓她舒服一些。

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接待訪客感到有壓力

「在這樣的時期，根本不應該因為必須接待訪客而感到有壓力，除非你覺得在丈夫親人面前露出奶頭哺乳寶寶很舒服。」「我認為每個產後媽媽都應該感覺自己身處新生兒天堂，周圍的人百分百支持她，會照顧她，她不需要為任何人掩飾自己。只要感覺到快樂，給新生兒充分的愛，感覺到家庭的愛。」

網友的回覆中，有一部分是其他媽媽們分娩和產後，被丈夫親人和客人打擾的故事。一位女性說：「我生完孩子15分鐘後，我丈夫那裏的親人就在我的房間裏，而我還在流血，這太可怕了。」確實，產後排出惡露需要一段時間，子宮收縮會讓人不舒服，特別是剖腹產的媽媽，那時候傷口特別疼痛。

搶先抱女兒的絕老爺奶奶

另一位網友說：「在我第一次抱我女兒之前，我的絕老爺奶奶就先抱了我的女兒，並拍照上傳Facebook，這實在太糟糕了！我居然不是第一個抱我女兒的人。」一位網友則分享：「我在分娩過程中讓我的奶奶進來，當時我哭了，而後她每次有機會都會提起我當時激動哭泣的事情。」

絕老爺奶奶來只關心孩子，不關心媽媽

一位網友解釋了為甚麼她為何支持只讓自己的父母進來看孩子，她說：「我向我丈夫解釋我的父母與他的父母不同之處。我的父母來醫院是關心我，也關心我的孩子，而他的父母只關心孩子，對我的不適，一點也不在乎。」

然而，也有許多網友反對這樣的想法，認為「孩子也是父親的，你不方便見人，可以把自己藏到浴室裏。」「這樣做是自私的混蛋。」

Bri不在意持相反意見的人，也不在意那些罵她的話，她補充說：「毫無疑問的，產婦有權可以做出讓自己快樂、舒適的決定。」你覺得呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：公公婆婆別來醫院！產後太狼狽，媳婦堅持有權做出讓自己快樂、舒適的決定。網友正反意見激辯】