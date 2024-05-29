婆媳｜老爺奶奶「突襲」探孫！產後一個月新抱招呼不周竟被斥無禮

結婚之後，與婆家的互動對不少人妻來說總是傷透腦筋，一名女子道出與婆家起衝突的經歷，表示自己剛生產完，老爺奶奶卻頻繁提出想來看孫子的要求，而丈夫更在沒告知她的情況下，擅自邀請老爺奶奶來家裏作客。不僅如此，女子端出的料理更慘成導火線，引起婆家人的不滿，連丈夫都不挺，讓她不禁上網求助。



據外媒《鏡報》報道，外國一名女子因一場晚餐而與老爺奶奶發生不快，她不知道自己到底有沒有做錯，因此上網詢問。事主表示自己是美國人，丈夫來自亞洲，兩人剛迎來第一個孩子的出生，她非常疲憊，幾乎無法洗澡，也難以入睡，然而老爺奶奶卻頻繁提出想來看孫子的要求。

該名人妻已盡可能阻止老爺奶奶來家裏，不料，丈夫卻在未告知她的情況下，邀請爸媽來家裏吃飯，因此當老爺奶奶出現在門口時，事主大感震驚「我很尷尬，而且我還沒準備好接待客人，家裏也一團亂」。後來，老爺奶奶到晚餐時間仍未離開，她便詢問丈夫是否要叫外賣，但丈夫卻稱這樣很失禮、不熱情，並建議她去廚房準備晚餐，「只要是家裏自煮的就好」。

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事主於是煮了芝士通心麵（Mac and Cheese），沒想到晚餐一端上桌，奶奶先是吃驚了一下，接着便是連珠炮的責備。「她質問我是否認為端出芝士通心麵真的恰當，然後咆哮喊着這一切非常地不尊重人」事主回憶道，「而且說我對招待客人毫無經驗，不知道甚麼是對的，甚麼是錯的」。

她一聽傻眼，表明自己沒有預料到他們會來拜訪，結果奶奶再度爆氣，表示兩人只是想來看看孫子，並稱「已經錯過孫子生命中的整整一個月」。雙方爭持不下，老爺奶奶最終即決定回家。

事主丈夫隨後指責她，認為通心麵比甚麼都不做還要失禮，她則回說自己太累了，無法做出老爺奶奶期待的傳統菜餚，事主丈夫則憤怒道，「妳對我的家庭和我的文化都很刻薄、不尊重」。該名人妻對此難以理解，因此詢問「芝士通心麵有甚麼問題嗎？」

文章一出，許多網民紛紛支持事主，認為她的老爺奶奶不公，也認為端出芝士通心粉沒有任何問題。有人則表示事主丈夫問題大：

．「他為甚麼不告訴妳？而且傳統上，家人會幫新手媽媽帶食物」

．「問題出在妳的老公，他也沒資格那樣對妳說話」



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