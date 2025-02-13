順產vs剖腹產 無痛分娩是最佳選擇？即睇無痛分娩過程及好處

懷孕｜懷孕至分娩的過程充滿挑戰，由懷胎到生產存在各種不安感及痛楚，絕對不是一件簡單的事。到底順產及剖腹產分別何在？而無痛分娩是否存有後遺症？會否對寶寶健康有影響？下文羅列兩者生產方式的好處，以及解釋哪些情況需轉為考慮剖腹產。



自然產生產與剖腹產的分別

生產方式主要分為自然產和剖腹產兩種。兩者各有優缺點，並無絕對的好壞之分，應視個人及嬰兒情況而定。

自然產的優勢在於手術風險較低，康復速度較快，通常住院時間也相對較短。相對而言，剖腹產需要手術，因此恢復過程較為漫長，住院時間也較長。

在門診診療中，部份產婦如高齡或會選擇剖腹產。由於剖腹產的傷口復原時間較長，因此醫生通常會建議除非有絕對必要，否則仍然推薦選擇自然分娩，這有助於減少手術相關的風險和康復時間。因此，應根據個人情況和醫生的建議，選擇最適合自己和寶寶的生產方式

5種情況決定是否該剖腹產（ 按圖了解 ）

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無痛分娩是最佳選擇？

不少孕婦會選擇無痛分娩，從入院到產後疼痛，包括傷口復原、子宮收縮和哺乳時的不適都可以避免。無痛分娩由經驗豐富的麻醉科醫生，使用不同的鎮痛方法，為分娩中的產婦減輕痛楚；如經面罩給與麻醉氣體、肌肉注射嗎啡或其他鎮痛藥物、硬脊膜外止痛等。硬脊膜外止痛不單能紓緩產婦在分娩時的痛楚，需要時也可以在硬脊膜外麻醉下進行剖複腹生產。

無痛分娩不僅減輕心理壓力，還可增加順產機率，避免疼痛導致剖腹產。無需等子宮頸開到一、兩指才施行無痛，產婦感到需要時即可進行。新英格蘭醫學期刊（NEJM）早在2005年的研究已顯示，在開2指前就給予止痛針或無痛分娩，能有效減輕疼痛，嬰兒出生的情況較好，產程也較短。