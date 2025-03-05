驚蟄｜乍暖還寒雨量遞增 誘發風濕關節炎 附消腫袪濕湯水

驚蟄，是二十四節氣中的第三個節氣，標誌著仲春時節的開始。此時，春雷始鳴，蟄伏於地下冬眠的昆蟲被驚醒，萬物復甦，呈現出一派生機勃勃的景象。然而，春季氣候多變，乍暖還寒，人體很容易受到外邪侵襲。同時，雨量漸增，濕邪侵入經絡也容易造成筋骨不通、氣血不足，是風濕關節炎、抽筋、腰痠背痛的好發時節！不過從中醫角度來看，人體陽氣也漸旺，正是養生好時機。

本文作者：博愛醫院陳麗詩中醫師



香囊抗疫法驅趕昆蟲

適逢驚蟄，在萬物甦醒同時也是各種病毒和細菌活躍之時，是香港的流行性疾病高峰期，此時應該做好預防流感的工作。加上由於天氣回暖，雨水增多，家中的蛇蟲鼠蟻都逐漸出現。其實，古代人們早已懂得抗疫防蟲的妙法—就是製作香囊，即「香佩療法」，使用氣味芳香的中藥，透過肌膚、 穴位、經絡等途徑「滲入」人體，用以闢除病邪及昆蟲。

春季陽氣旺盛，地氣升發，不少敏感兒抵抗力低，容易感染肺系疾病或舊病復發，但小朋友不想食苦澀的中藥怎麼辦？可採用把香囊佩在孩子胸前或休息時置於枕邊的方法，都能起到防治外感、流感、鼻炎、皮膚濕疹、蚊蟲叮咬的作用。

以下教大家製作驚蟄適用的防疫香囊配方：

廣藿香、佩蘭： 各5克，具有芳香辟穢、化濕解暑的功效。

蒼朮： 10克，具有燥濕健脾、祛風散寒、明目辟穢的功效。

白芷： 10克，具有祛風散寒、通竅止痛的功效。

石菖蒲： 10克，具有化濕開胃、開竅豁痰、醒神益智的功效。

丁香： 5克，具有溫中降逆散寒、殺蟲止癢的功效。

製作：把藥材搗碎後，裝入茶包袋中，再放進紗織香囊內。

特別提醒：孕婦慎用。使用香囊時要注意防水、防潮。 若果因直接接觸皮膚而出現紅疹、 搔癢等現象，請立即取下香囊。藥材香氣會隨時間減弱，建議每3–4星期更換一次。

驚蟄養生宜多吃偏陽性食物

驚蟄過後，天氣一般會變得陽光充沛，春暖花開。因此，飲食方面要順應肝性、補氣益陽，驚蟄前後可以多吃偏陽性的食物來助長陽氣，例如：春笋、菠菜、芹菜、青椒、韭菜、蒜苗、蔥頭、豆芽等，常見的辛香料如胡椒也很適合煮食。

此時養生的重點在於提升肝臟氣血，建議可以晚點睡，但一定要早起，趁著晨光明媚，生機勃勃的初春時光，多到戶外舒展四肢、活動筋骨，方可消除春日的困倦，保持精神舒暢。

驚蟄春雷濕氣重 風濕、痛症患者注意！

正值驚蟄時節，不少人可能會發現風濕、關節痛等陳年舊患頻頻發作，這與春季的氣候特點密切相關。

春季主風，氣溫忽冷忽熱，加上雨水增多，風、寒、濕三氣夾雜，正是「痹證」形成的主要原因。這種環境容易引發筋骨疾病，尤其是居住水濕之氣旺盛，像香港這般潮濕的地方，更容易使人「濕氣重」。試想象一下，穿著潮濕的衣服，一身重墜，加上春寒未退的涼風，使經絡緊束，濕鬱不暢，氣血難以運行，當然會覺得周身不適，「不通則痛」。

因此，風濕關節炎、容易抽筋、腰痠背痛的患者需要特別注意，及時調理身體，避免症狀加重。乍暖還寒之時，切勿忽視防風防寒的重要性，尤其膝蓋、關節及頭項部的保暖；飲食上避免進食濕性或寒性食物，例如芋頭、糯米、甜食、苦瓜、大白菜、白蘿蔔等。除此之外，食療亦有效預防症狀復發，以下教大家一款湯水，除濕通絡。

筋骨痛症發作期湯水（赤小豆粉葛湯）

材料：豬骨 500g，赤小豆 50g，粉葛 500克，扁豆 50g，紅蘿蔔 1條，陳皮 1塊，蜜棗2粒，食鹽少許。

方法：把粉葛、紅蘿蔔洗淨切件，豬骨汆燙備用。果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。煲滾後，改用細火煲2至3小時。適量加鹽調味，即可飲用。

功效：粉葛能生津止渴、利水袪濕、養陰生津，同時可紓緩肌肉與骨骼酸痛，加上扁豆和赤小豆能增強健脾袪濕、利水消腫的作用。放入紅蘿蔔、蜜棗能令湯頭更鮮甜。

對於體質虛弱或患有慢性疾病的人群，可以在中醫師的指導下，根據自身情況進行中藥調理，以增強體質，預防疾病。

本文僅供參考，具體治療方案請諮詢專業中醫師。