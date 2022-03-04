驚蟄24節氣注意腸病毒　中醫教製袪病氣藥包　推介3款保脾胃食療

撰文：許珞珩
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來到24節氣中第3個節氣「驚蟄」，由於動物昆蟲自入冬以來即藏於伏土之中，不飲不食，稱為「蟄」，到了「驚蟄」節氣時，天氣轉暖，大地春雷，「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物，對於生活在南方的香港家庭來說，也是霉菌快速滋生的氣候。在新冠肺炎的疫情之下，中醫師李國手教大家自製淨化空氣藥包袪病氣，同時提醒家長如何注意腸病毒高峰期。

李國手中醫師指近日很多感染新冠病人通過視像遙距應診，他指新冠病毒傳播力強，他說：「大家一定要先冷静抗疫，今次病毒擴散速度驚人，中醫角度認為重點在氣、空氣、垂直傳播，大家可用煙通效應，即中醫理論中的『以氣化氣』，在屋內燃點及熏蒸氣味比較濃郁的抗菌中藥包，藥方有2，輪流在家中用藥包以4公升清水煲2-3小時，令藥味薰滿全屋即可。也可用手提式爐具在家中不同位置煲沸。」

李國手指出「袪病氣藥包」除對中藥敏感之人士外，大部分人都合適，「包括孕婦、嬰兒、是否已經感染都可以用。但記住只供薰蒸，需然藥包沒有毒性，但不建議內服。」

即睇袪病氣藥包製作方法:

注意腸病毒與濕疹

另外，「驚蟄」節氣亦是腸病毒、濕疹來襲時期，李國手中醫說：「此時霉菌快速滋生，春季常見出現腸胃炎、手足口病，水痘、諾沃克病毒等傳染病，特別是年幼小朋友喜歡放手仔入口，周圍摸觸物件更易感染。」

春季亦較易出現腸病毒等傳染病，宜注意脾胃健康。（Getty Images)

由於中醫學角度「濕氣」一旦積聚在脾胃，令身體機能減弱，便容易讓病毒乘虛而入，李醫師說:「最常見出現屙嘔症狀，故此階段要保住腸胃健康， 強壯脾胃，自然就可以預防受感染。」

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口罩疹出現

李醫師指踏入驚蟄是霉菌快速滋生的氣候，令原來人體的濕毒更加快速影響我們的皮膚。他說：「新冠疫情下，大家都需要經常佩戴口罩，所以較容易形成口罩瘡及口罩濕疹。」

李國手中醫師表示經常佩戴口罩，在潮濕天氣下較容易形成口罩瘡及口罩濕疹。

按圖即睇三款食療適合「驚蟄」服用之食療:

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自製防霉抗菌香囊

除了內服湯水之外，李醫師還教家長自製香囊放置家中，有效針對春溫，具防霉抗菌之效。他說：「古時人類流行在身上掛一個香囊，只要選用適合時節的材料，是有預防疾病之用。家長可以自己製作，只需放入兩味中藥材料，在驚蟄前夕擺放在小朋友的房間、書包，甚至大人的睡房，所有濕氣重的地方，即可防霉；放置期為一個月左右，如發現香囊氣味變重，或出現一些小昆蟲， 掉丟並重新製作便可。」

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以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

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