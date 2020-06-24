張繼聰林盛斌黎諾懿齊玩FaceApp拍女人相　小春雞變可愛小女孩

近日變性濾鏡FaceApp於社交平台再次興起，張繼聰、Bob和黎諾懿也把自己及孩子的照片，利用FaceApp來轉換性別，令人捧腹大笑！

不少藝人，如張繼聰、林盛斌Bob、黎諾懿囝囝小春雞也曾以FaceApp「變性」，相當有趣，引來網民熱議。FaceApp利用AI演算法，改變人物外型，同時留下特徵，「變性」效果十分像真。其實Bob之前也試過真身扮演女人，效果和用APP相若！這幾位星爸玩得之餘，亦非常愛錫小朋友，教仔很有自己的一套理念呢！

黎諾懿囝囝小春雞

黎諾懿囝囝小春雞本身樣子可愛，用APP「變身」後更變成了可愛小姑娘。黎諾懿曾爆兒子比較痴他，他平日也會花很多時間陪伴兒子，亦表示不會強逼孩子讀書等等。

黎諾懿囝囝小春雞變成可愛小女孩！

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張繼聰：

張繼聰玩APP變女人也不忘大曬肌肉。而他愛錫2個仔女是人人皆知，他早前更改篇囡囡張靖的童書故事，變成可怕的「猛鬼佛跳牆」，可想而知這位爸爸十分貪玩。

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Bob 林盛斌

Bob早前亦試過真人扮女人，其實和APP的效果十分相似！Bob有4名子女，不過他並不會厚此薄彼，對女兒們的學習更給予她們最好的設備，可謂是把最好都留給了仔女呢！

Bob 林盛斌也玩埋一份！

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Bob九龍塘獨立別墅設學習間：

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刪app不代表取消訂閱

之不過，FaceApp曾被爆出有私隱安全問題，也有網民指即使刪除了應用程式，也被自動續訂扣款，使用時要務必小心！程式會先取得用戶授權，將照片上傳至雲端資料庫，再進行濾鏡效果，曾引來私隱爭議，據悉美國 FBI 也曾主動介入調查。

另一方面，有網民表示，即使刪除了應用程式，也被自動續訂扣款。原來FaceApp雖然可以一鍵下載，但並不是免費軟件。下載後首3天可以免費體驗；接著是收取月費（4.99美元）、年費（29.99美元）或終身授權費用（89.99 美元）。如果沒有在試用期結束前最少24小時取消訂閱，系統將為使用者自動續訂，並以app內購買機制扣款。別以為刪除應用程式便等於取消訂閱，官方已在產品介紹說明，用家需要在App Store的帳號設定中管理和取消訂閱。大家使用時，也要多加留意！