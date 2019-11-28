【爸媽補習班】小朋友易發脾氣與感統弱有關　按摩觸覺穩定情緒

要數令家長頭痛的事之一，必數小朋友發脾氣、不耐煩、搗亂等情緒不穩，看到小朋友情緒失控總令家長束手無策，但其實可能是與觸覺有關，屬於感覺統合（簡稱感統）的範疇，故此家長要留意區分清楚。感統教練建議家長可利用一些小工具配位按摩小朋友的腳部觸覺，達致調節右腦控制情緒。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏 場地提供：明愛荃灣社區中心

觸感與情緒關係密切

感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir）表示為小朋友會容易發脾氣和搗亂，其實是與他觸覺有關，觸覺敏感度越高，情緒便越高漲，故此希望能調節小朋友的觸覺，達至調節右腦。Samuel Sir說：「因為右腦是控制情緒，若能調節右腦，情緒便自然降低，便會不再容易發脾氣。」

家居訓練－按摩腳部觸感

讓小朋友的情緒保持穩定不易波動，我們可以為進行觸覺訓練，用附有接摩球的感統按摩棒來回滾動按摩小朋友的腳背，或者用不同的刷子掃他的腳，刺激神經吸收這種感覺，從而給右腦訊息，讓右腦得到調節，知道這裏有一個訊號，希望成為一個慣性的訊號，減輕高昂的情緒訊息。由於腳的感受點較多，人體最多的肌肉集中在腳部，而肌肉有最多的感受器，所以滾動他的腳能吸收較多的訊號，讓右腦更快收到訊息，知道原來這個位置有很多刺激，使右腦懂得調節，對情緒不再維持太高昂有幫助。

按摩方法

做訓練時每隻腳大約按摩十下，如左面十下，右面十下便可以了。進行觸覺訓練時，通常會使用很多工具，較常用的附有接摩球的感統按摩棒或感統刷，通常是較軟，而按摩棒可以硬一點，有助刺激觸覺。另外也可以用啦啦球，產生不同的質感去幫助情緒。最簡單可以用一個球，用力這個球給腳部一點壓力，壓力也是吸收訊息的來源，再滾一滾球，亦可以幫助右腦調節情緒。

按摩的好處

當滾球較多時會產生慣性，代表腦部已經懂得接收這些訊息，並覺得這些訊息是很普通的事情，不再令情緒那麼高昂，專注力會變好，不易發脾氣，變得平靜下來。多進行觸覺訓練有助情緒更穩定，對物質接觸的感覺不再那麼強烈，情緒變得穩定得多。

下集預告：小朋友寫字離行離捺歪歪斜斜，想改善有方法。