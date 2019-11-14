【爸媽補習班】感統弱影響兒童頸背肌肉力量　3招訓練改善坐唔定

當發現小朋友做功課時總是說累、坐一會即表現得不耐煩、動來動去，又或是經常離開座位……可能會令家長懷疑小朋友有過度活躍症，但其實可能是與頸部及背部肌肉力量不足有關，屬於感覺統合（簡稱感統）的範疇，未必是於過度活躍症有關，故此家長要留意區分清楚。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏 場地提供：明愛荃灣社區中心

感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir）認為如果家長可以把握小朋友在9歲前進行感統訓練，問題也可以改善。而Samuel Sir亦會為我們針對小朋友坐不定、多動來動去、做一會功課就說累，介紹家長可以為小朋子進行3個有效感統家居練習。

頭部前傾增至60磅重

Samuel Sir表示小朋友在做功課時說累，其實未必一定是有學習問題，可能純粹是因為肌肉力量不足而導致不能夠坐定定做功課，他說：「由於頭部有相當的重量，大約是10至12磅，當小朋友頭部向前傾，重量會跳升至60磅，所以肌肉要承受60磅的確令小朋友感到吃力、辛苦，就算不能夠長時間坐定也是很正常的，所以我們希望可以訓練小朋友的頸部肌肉和背部肌肉，可以幫助肌肉發展而產生力量。」

家居訓練1-趴著看書

如果我們要鍛鍊頸部和背部肌力，可以用一個枕頭，讓小朋友趴在枕頭上，然後打開書 本，讓他看大約30秒至1分鐘，然後休息；之後再看30秒至1分鐘，如是者我們做三次，肌肉就可以慢慢鍛鍊出力量。

而趴著的時候，最標準的動作是身體可以離開地面或者床上不按著床上，但這樣會很累，可以利用手肘按在地上，頭部輕輕抬高大約30至60度角度去看著圖書，就可以訓練頸部及背部的肌肉。

家居訓練2-趴著疊積木

讓小朋友跟訓練1相同的動作趴著，並用手去執積木並且搭高，如果可以將這個愈搭愈高，難度愈來愈難，亦都可以幫助刺激他頸部肌肉發展。

感統家居訓練2-趴著疊積木

家居訓練3-手動板車拾物

如果小朋友坐在凳上很快說累，很有可能是他的肌力弱，簡單來說的是小朋友可以做這個練習來就解決頸部肌力不足應付頭部重量，力量增強後自然會輕鬆很多，不會很容易覺得累。

我們可以利用板車做一個感統訓練，從而令小朋友的頸部肌肉可以得到適當運動。家長可以將不同的物件散落在不同角落，限制小朋友需要用手來移動板車，這樣可以帶動背部肌肉，小朋友要抬起頭部去收拾物件，可以幫助他發展肌肉增加力量。常見犯錯位是小朋友用隻腳來推前，雙手卻不動，家長要多提醒小朋友不能用腳。

下集預告：小朋友手仔不夠力?邊玩邊做感統家居訓練去解決。