【爸媽補習班】感統弱影響兒童空間感與平衡感　9歲前可補救

當發現小朋友坐不定、寫字東歪西倒、情緒易大起大落發脾氣、論論盡盡易整跌物件……可能會令家長懷疑小朋友有學習障礙症，但其實可能是空間感和本體感的問題，屬於感覺統合（簡稱感統）的範疇，未必是學習障礙有關，故此家長要留意區分清楚。 感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir）認為如果家長可以把握小朋友在9歲前進行感統訓練，問題也可以改善。而Samuel Sir亦會為我們針對小朋友日常行為，介紹家長可以為小朋子進行的有效感統家居練習。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏

感統是甚麼？

第一集，Samuel Sir會讓大家認識甚或是感統。他說：「感覺統合簡稱是感統，是指大腦的功能，包括前庭、本體感、眼、耳、口、鼻、觸覺七功能綜合成為感覺統合，如果感覺統合不協調，會出現不同問題，最常見是情緒問題或者專注力不足、容易發脾氣、小朋友字體不工、手指易累等亦與此有關。」

為甚麼會有感覺統合症出現呢？

Samuel Sir表示因為在小朋友爬行階段的時間少，令到頸部肌肉不能夠發揮力量，不能夠刺激中樞神經，所以令到感覺統合差，另外並因為小朋友不是順產生世，而是剖腹產，令小朋友在沒有擠壓過出世，亦令到感覺統合，但我們做一些訓練改善前庭及本體感也有幫助。

感統問題主要分兩類

感統問題會大致分成過敏或者低敏，是來自小朋友對事物感覺的反應。Samuel Sir說：「我們希望小朋友可以在中間位 ，即不應該很敏感或低敏，希望他在正常的標準就足夠，我們可以集中做一些本體感的訓練和前庭訓練，其中有教授指出我們可用破壞與重建的方法，可以去治療本體感和前庭的問題。」

認識「本體感」

Samuel Sir表示體感是指身體的地圖，如果小朋友本體感弱，控制和感覺手指關節的肌肉就不夠力，造成小肌肉弱的問題，寫字自然會歪歪斜斜，而且好快就會累。「意思是我能夠控制肌肉關節，如果我們可以提供信息去控制關節，就代表你做得好。如果你控制不到關節就代表你本體感弱了，其實以上的問題都可以通過感統訓練來改善，只要及時訓練，增強空間感和本體感，小朋友定能進步不少，慢慢追回進度。」

認識「前庭」

前庭是負責控制平衡和空間感，Samuel Sir如果我們前庭弱，連帶空間感和平衡也會差，所以鍛鍊前庭需要做平衡和空間感訓練，去幫助前庭發展。

下集預告：小朋友上堂、做功課時易累坐不定？邊玩邊做感統家居訓練去解決。