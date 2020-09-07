【兒童癌症】血癌多5歲以下發病　出現呢7個警號要立即求醫

癌症令人恐懼，全因其治療過程漫長。在香港，每年約有170名兒童患癌。若孩子不幸患上癌症，家長心情總是憂心又低落。事實上，不同的兒童癌症，也會在孩子的身體出現不同的特徵及警號，及早發現便可得到適時治療。

按圖即睇7大癌症警號：

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白血病、腦癌最常見

全科醫生鍾偉傑解釋，兒童癌病基金的資料顯示，本港每年約有170個小朋友患上癌症，即每一萬個小朋友便有一位是癌病兒童。2017年，便有181個兒童患癌的個案，其中最常見的是白血病（血癌）、腦癌和淋巴癌，單是這三種癌症，已佔約7成個案。

他續指，大約4成的兒童癌症都是5歲以下病發，而最為常見的急性淋巴細胞性白血病則大多在1至5歲時病發。要治療癌症，傳統的方法有化學治療（俗稱化療）、外科手術及放射治療的聯合治療。醫生會因應癌症的類別、病情及病人的接受程度，去採用不同的治療方案。例如治療急性淋巴細胞性白血病時，如是較棘手的個案，亦會採用異體造血幹細胞移植方法。

出現7大警號 宜立即求醫

根據兒童癌病基金會的資料，兒童戰勝癌病的機會比成年人大，與七十年代相比，近年兒童癌症的治癒率亦有頗大的增幅。縱然病童的存活率上升，卻仍會存有後遺症，例如因疾病本身、療法所造成的併發症、殘障和不良反應，包括影響智力、心理發展、心肺功能、內分泌功能（例如影響發育和生育）、骨肌和繼發性癌症。

鍾醫生表示，不同癌症有不同特徵和警號，如孩子患上白血病，會持續發燒超過兩星期以上、面色蒼白、容易出血，「撞到少少就好容易瘀」。如有腦腫瘤，則會經常頭痛。「不是一般頭痛，而是持續、劇烈的頭痛，或會影響睡眠，甚至頭痛得來會有嘔吐、眼花的情況。」。孩子亦會出現容易抽筋、走路時走得不穩的情況。「如果是淋巴瘤，會在頸、腋下、腹部出現淋巴脹大，不會疼痛，但會脹大得很快。如出現這些情況，便一定要求醫。」

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