寒露二十四節氣｜氣溫轉涼中醫教煲養生粥　為孩子按穴位保暖益腎

「農曆九月節，露氣寒冷，將凝結也。」來到二十四節氣中的寒露時節，氣溫變低、下降加快，早晚溫差較大，天氣稍涼。因此在寒露時節，謝嘉雯提醒養生方面要注意足部保暖，父母可於臨睡前為小孩按揉一個穴位，可激發腎氣，溫暖全身，可幫助入睡。同時她介紹兩款養生粥療，健脾和中、益腎氣、補虛損的食療功效適合全家服用。

謝嘉雯中醫師表示在寒露時節，養生方面要注意幾點。「民間有『白露身不露，寒露腳不露』的養生諺語。寒露之後，大人小孩均要注意部保暖，宜穿上保暖襪子，切勿赤腳於室內冰涼的地板行走或於室外走動，以防『寒從足生』。」

謝醫師建議父母可於臨睡前為小孩按揉腳底，既可激發腎氣，溫暖全身，又可幫助入睡。

點圖即看按揉方法：

在飲食方面，早晚氣溫清涼，謝醫師建議家長可以熱粥來作早餐或晚餐，以暖脾胃。她說:『古代醫家李時珍對吃粥推崇備至，其著作《 本草綱目》提到 :『 每晨起，食粥一大碗，空腹胃虛，穀悅便作，所補又細，又極柔膩，與腸胃相得，最為飲食之良。』固吃粥能調暢胃氣並可生津潤燥。」

點圖即看謝醫師推介兩款適合在寒露進食之養生粥:

+ 7 + 7 + 7

吃白果要注意

謝醫師提醒白果生食有毒，必須煮熟食用，每次不宜多於10粒，她說:「白果原則上可以，但不時出現吃了未熟的白果中毒，對於剛吃輔食的小朋友來說必須謹慎，份量最多是1-2粒，因為BB胃口較小，而且必須煮熟透。」

小米南瓜有益

另外，她提到小米中色氨酸（tryptophan）的含量在所有谷物中最高， 色氨酸是大腦製造血清素及褪黑激素的重要原料，有助眠的作用。而南瓜性溫﹑味甘，有補中益氣﹑化痰排膿﹑治咳止喘的功效，她說:「日本南瓜味道較其他南瓜香甜，配上高纖利水的粟米粒，令小朋友食慾大開，適合脾胃虛弱的小朋友。」

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