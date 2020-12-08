劏房︱日本仔住140呎深水埗唐樓　自學廣東話拍Youtube自稱香港人

劏房，意指分間樓宇單位以出租，可說是香港的住屋特色。根據統計處公布的全港劏房最新統計數字，全港近21萬人，居於9萬多個劏房單位。縱使劏房的面積小，但租金卻節節上升，2018年劏房的每月租金平均為$4,509，2019年貼上升至$5,030，而劏房戶的平均租金佔家庭入息比例為41%，一年內上升4.8%。可以選擇的話，有誰不想住在又大又舒適的家？26歲的日本Youtuber Lingmuk卻放棄在日本居住的大屋，來到香港留學工作，屈在140呎的唐樓劏房，地方雖然不大，但他卻利用小創意，改善居住環壞，自得其樂，非常享受。

26歲的日本Youtuber Lingmuk放棄日本的大屋，來到香港留學工作，屈住140呎的唐樓劏房，並拍片分享自己的生活點滴。（Youtube@リンモク Lingmuk【廣東話學習Vlog】）

今年26歲的日本人Lingmuk，因十分喜歡香港，故特地辭去日本的工作，獨自一人來香港中文大學讀書。他來港這短短一年間，分別住過大圍和深水埗的劏房，現居140呎深水埗唐樓劏房，對比以前日本的家，他對香港的劏房也有很深的體會，並拍片在Youtube上分享。

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140呎唐樓劏房又細又逼 「一張開手就完了」！

Lingmuk現在住的唐樓劏房，一劏6間房，面積約140呎，租金$4,800，房內間隔一目了然，小廚房沒有電磁爐，廁所亦沒有「乾濕分離」和洗衣機，客廳也沒不下飯桌和梳化。而且屋內環境狹小，為增加收納空間，床下及屋內多處都是櫃，Lingmuk認為這就是「香港特色」。「開頭覺得不習慣，因為房間既小又窄，還聽得到鄰居的聲音，治安也不算很好，但是租金便宜，住劏房後才發現日本房間太大了，如果我在日本付出和現在一樣的租金的話，當然租得到又大又寬的房間。」

Lingmuk現在住的唐樓劏房，一劏6間房，面積約140呎，租金$4,800。（Youtube@リンモク Lingmuk【廣東話學習Vlog】）

狹小空間不成障礙 仍然過得很舒服

儘管要住在狹窄的劏房，但迷你空間仍然令Lingmuk自得其樂，他自言過得很舒服。小小的房子裡有書枱工作，亦有一張舒適的電腦椅，他閒時亦會在家中舉啞鈴鍛練身體！房間的另一邊放置了一個書架，放滿有關香港文化和廣東話的書籍，書架上亦放了一些可愛的小飾品，如在旺角買的「我係香港人」字牌、來自東平洲的貝殼及港式奶茶等，均充滿香港特色。單位裡的小廚房沒有抽油煙機和煤氣爐，但他自設電磁爐，煮出美味的西日料理。

書架上亦放了一些可愛的小飾品，充滿香港特色。（受訪者提供）

主動融入香港 從深水埗起步…

去年初來港的Lingmuk有住過大圍，因為位置近中大，方便上學。但後來因為租金問題，他決定搬到深水埗，即是現在的單位，每月租金$4,800，比起月租$7,000的大圍劏房便宜得多。雖然Lingmuk略嫌環壞嘈吵，但單位整體上性價比較高，同時他亦很喜歡深水埗，「深水埗很熱鬧，亦能在此找到每個世代的香港人喜歡的東西，如小朋友們喜歡的玩具街，年輕人喜歡的時髦咖啡店，老人愛去的老字號等等，很有地道的感覺。我主動地想融入香港社會，需要向香港人學習吧！」

▼按下圖看Lingmuk在大圍住過的劏房單位▼

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自學一口流利廣東話 特別愛在茶餐廳練習

眾所周知，廣東話是一門不容易學習的語言，對於Lingmuk而言亦是。「非常難啊！對日本人來說，發音和聽力就是最難處，難以學會的。」但他亦認為要融入香港社會，第一步就是要學好廣東話，「我覺得對香港人來說，廣東話不但是母語，而且令人很有自豪感。為了更加了解香港人，加上想認識到很多香港朋友，我應該堅持努力學下去。」去年，Lingmuk開始學習廣東話，善用在港留學的空閒時間學習，特別愛在茶餐廳練習廣東話，為自已造出全新的語言環境。「因為我沒有老師，沒有去過語言學校的廣東話課程，全都是自學的。先買了幾本書，然後天天記得一些詞彙和表達方式之後，在茶餐廳或者外面直接講出來。」

▼按下圖看Lingmuk現在住的深水埗劏房單位▼

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拍Youtube自稱「香港人」 因香港改變了一生

在Lingmuk的Youtube裡，幾乎每條影片中，他都會自稱「香港人」。「朋友跟我說『這麼喜歡香港，你自己可以稱呼自稱香港人。』之後，我就開始『自稱香港人』，意思包括『我希望有一天能成為真正的香港人』的意思。」到底香港人有什麼特質令Lingmuk如此喜愛呢？「我來到香港之後，香港改變我的人生了！香港人很主動地去國外，挑戰一些新的東西。比起日本人，雖然講話有點率直，但性格還開朗一些。我之前沒有自己的想法，就是隨波逐流的人。我發現擁有自己的想法之後，性格也變得外向，能交到更多朋友，開闊我的眼界，香港就像我人生的指導書。」

人人都想移民 他卻想留在香港

今時今日，當不少香港人都在討論及計劃移民，但Lingmuk卻一心想留在香港。「香港是個熱鬧的城市，亦是在全亞洲最國際化的城市之一，每個人的背景真的因人而異。經過跟各種各樣的人溝通後，我發現香港鼓勵我擁有自己的想法，要不然就被社會淘汰。而且，我特別喜歡吃香港的美食和大自然，以及香港人的性格，我希望留在香港。」

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