【產後抑鬱】新手爸爸不快樂　小朋友出世後與朋友疏離

產後抑鬱聽起上來是媽媽的專利,其實對爸爸的影響亦不容忽視!社會定型爸爸角色是養家糊口的角色,加上生小朋友似乎是母親最「切身之痛」,作為一個大男人難以表達或正視自己的情緒問題,因而容易被誤會成為爸爸對他們來說沒有大影響。

成為爸爸失去朋友 影響身心健康

一份來自加拿大研究公司「IPSOS MORI」今年六月發布的研究,他們訪問了4,000位來自不同地方的介乎18至75歲的爸爸,結果顯示有70%爸爸表示自己在第一個小朋友出世後的一年感到壓力上升;約23%爸爸表示,當小朋友出世後,感覺到自己被孤立,更有23%爸爸表示,成為父親後失去了數名曾經親密的朋友。由於心理壓力的上升,56%新手爸爸更會出現體重減輕、飲酒頻率上升的情況影響生理健康!

壓力來自:財務責任、人際關係、角色轉變

這個研究邀請了持份者以及心理專家分享了一些看法,讓大家可以更了解新手爸爸們所面對的心理問題:

「作為男性,社會的角色定型令我們傾向不尋求心理協助!有一次自己和媽媽灼看心理醫生,結果醫生只準備了一張椅子給媽媽,場面亦相當尷尬。」

「當你的生活固定了20了、30年,突然之間你的角色變成爸爸,所有生活和責任感的壓力都會增加!」

「有研究指出大約25%的媽媽會產後抑鬱,同時亦有約10%的爸爸會有產後抑鬱,但卻被我們忽視。」

給爸爸的建議:

1.預算支出

很多時只有媽媽了解新生兒出世後的大約支出,作為父親應先事了解真實情況,估計小朋友出世後幾年內的消費金額,令自己心裡有個基本認知。

2.調整心態

成為父母後同時亦是成為一個「問題解決者」,很難有人會教你怎樣做父母,但你可以不停地鼓勵自己我做得到。

3.多說出自己感受

要學懂面對自己的情緒,男性很少會和別人有深層次的言語交流,會傾向把感受藏於心底!在成為新手爸爸面對底谷時,要知道還有人和你處境一樣,只要你肯去開口,肯去尋找協助,總會有方法解決。

參考資料:FATHERHOOD AND SOCIAL CONNECTIONS RESEARCH BY IPSOS MORI COMMISSIONED BY MOVEMBER JUNE 2019