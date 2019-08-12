【產後抑鬱】新手爸爸不快樂　小朋友出世後與朋友疏離

產後抑鬱聽起上來是媽媽的專利，其實對爸爸的影響亦不容忽視！社會定型爸爸角色是養家糊口的角色，加上生小朋友似乎是母親最「切身之痛」，作為一個大男人難以表達或正視自己的情緒問題，因而容易被誤會成為爸爸對他們來說沒有大影響。

成為爸爸失去朋友 影響身心健康

一份來自加拿大研究公司「IPSOS MORI」今年六月發布的研究，他們訪問了4,000位來自不同地方的介乎18至75歲的爸爸，結果顯示有70%爸爸表示自己在第一個小朋友出世後的一年感到壓力上升；約23%爸爸表示，當小朋友出世後，感覺到自己被孤立，更有23%爸爸表示，成為父親後失去了數名曾經親密的朋友。由於心理壓力的上升，56%新手爸爸更會出現體重減輕、飲酒頻率上升的情況影響生理健康！

壓力來自：財務責任、人際關係、角色轉變

這個研究邀請了持份者以及心理專家分享了一些看法，讓大家可以更了解新手爸爸們所面對的心理問題：

「作為男性，社會的角色定型令我們傾向不尋求心理協助！有一次自己和媽媽灼看心理醫生，結果醫生只準備了一張椅子給媽媽，場面亦相當尷尬。」

「當你的生活固定了20了、30年，突然之間你的角色變成爸爸，所有生活和責任感的壓力都會增加！」

「有研究指出大約25%的媽媽會產後抑鬱，同時亦有約10%的爸爸會有產後抑鬱，但卻被我們忽視。」

給爸爸的建議：

1.預算支出

很多時只有媽媽了解新生兒出世後的大約支出，作為父親應先事了解真實情況，估計小朋友出世後幾年內的消費金額，令自己心裡有個基本認知。

2.調整心態

成為父母後同時亦是成為一個「問題解決者」，很難有人會教你怎樣做父母，但你可以不停地鼓勵自己我做得到。

3.多說出自己感受

要學懂面對自己的情緒，男性很少會和別人有深層次的言語交流，會傾向把感受藏於心底！在成為新手爸爸面對底谷時，要知道還有人和你處境一樣，只要你肯去開口，肯去尋找協助，總會有方法解決。

參考資料：FATHERHOOD AND SOCIAL CONNECTIONS RESEARCH BY IPSOS MORI COMMISSIONED BY MOVEMBER JUNE 2019