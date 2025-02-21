流感｜中醫指流感康復者勿隨意飲用凉茶 附2款流感調理湯水

流感｜從年頭到農曆新年隨著冬春季節變化，流感再度來襲。香港衛生防護中心統計，2025年從1月5日至2月5日已累積240例嚴重流感病例，其中有137身亡。筆者看到此數字也覺得相當誇張，但近日所見的病人，很多時候拖延不處理病情，以爲是一般感冒或單純咳嗽而低估其嚴重性。其實，中醫將流感歸類為時行感冒，這是由具有傳染性的非時之氣引起的。

本文作者：林之蘭 註冊中醫師



流感的發生往往與四季氣候異常及疫病流行有關，這些四時不正之氣通過口鼻進入體內，導致鼻道、肺部及衛表出現一系列症狀，比起一般感冒具有更高的傳染性和流行性。

流感康復者注意事項

1. 不要急於進補

無論是上呼吸道感染咳嗽、流感、甚至肺炎，未完全康復前不應隨意進補。像北芪（黃芪）、人參、當歸等補品，或滴雞精、湯水等保健品，急於進補可能會「閉門留寇」，即將未清除的病邪留在體內，導致表證不愈或加重病情。

2. 能用涼茶、感冒茶在家當平安藥嗎？

a. 最近常看到不同文章、社交平臺 eg. threads 上有教導病人向中西醫取得 “平安藥” 以作不時之需。但其實每次病情和病因均有所不同，而且非專業使用容易耽誤病情，譬如西藥抗生素、抗病毒藥物需按病處方。中藥也是，成藥帶有偏性，如辨錯寒熱等使用後果可大可少。所謂的平安藥的確可以問中醫取得，但前提關係如家庭醫師一般密切，需要瞭解病人體質、病情等背景處方藥物，而非單靠市面成藥處理。

b. 避免隨意飲用凉茶

雖然凉茶確能清熱解毒，但大多數凉茶僅適合風熱性質的疾病（譬如喉嚨疼痛紅腫、黃痰、發熱等）。若患者體質虛弱或感染風寒感冒，飲用凉茶反而會使病情加重。因此，建議患者在中醫師的指導下使用涼茶。

c. 選擇簡單的凉茶組方

如銀菊露（金銀花、菊花）或五花茶等簡單的組方更容易跟進療效。過於複雜的組方可能難以評估效果，切記不要因為用料多就認為效果好，最重要的是對症下藥，才能達到自然療效。

流感後調理湯水

延綿乾咳不斷 – 簡易沙參麥冬湯

主治：無明顯發熱或感冒症狀，餘下乾咳，伴善飢納少易飽，舌淡苔少

材料：沙參15克、麥冬20克、玉竹15克、桑葉10克、白扁豆10克

做法： 可加雪梨、南北杏適量

神疲氣短、心悸 – 生脈散加味

主治：高熱愈後見體倦氣短，心悸胸悶，舌淡黯苔薄白

材料：太子參20克、麥冬20克、五味子6克、蘇梗10克、丹參10克

*心悸胸痛持續者，建議進一步檢查

在新的一年裡，保持健康的生活方式是抵禦流感的最佳策略。定期鍛煉、均衡飲食和充足的睡眠至關重要。免疫力不足的老幼、長期病患者，人多時記得帶上口罩防止傳染。如果不幸生病，請尋求專業醫療建議。願大家在新的一年，身體健康，幸福康泰！