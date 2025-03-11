生小朋友後就無法尋夢?年輕媽媽曾感迷惘 終增值自我向酒店業進發

根據香港政府人口普查，2023年當中的1216名嬰兒是由15至24歲的媽媽所誕下。無論任何年齡生小朋友，均面對照顧幼兒、個人自由及經濟壓力等掙扎。陳小姐（化名）年輕產子後，未能抽身持續進修，同時要面對幼兒一大常見問題「分離焦慮」，花費了足足半年時間才讓女兒情緒穩定下來，才放心去認識自我繼續尋夢。



「陳小姐」曾對未來感迷惘 女兒極困身使職業發展不明朗

陳小姐，今年19歲，育有一名2歲的女兒。她的女兒出現幼兒常見情況「分離焦慮」，她形容這個狀態為「極度困身」，除了女兒個人成長上有限制，更難以培養獨立性格，莫說是發展其社交能力或其他。她更補充實例，每當與女兒暫別一段時間，女兒便會哭個不停，不但抗拒離開母親，更會緊緊地抱緊，使她無奈亦不知所措。即使陳小姐偶爾會交托女兒給家人照顧，女兒卻只對外婆不抗拒，其他的一律拒絕，幸好家人從未抱怨過女兒等問題。

自女兒出生起，醫院的護士已轉介其個案加入明愛風信子行動，此行動全力支援年輕媽媽不同階段的需要。面對女兒分離焦慮的情況，明愛風信子行動的社工建議她參與年輕媽媽生涯發展計劃第一階段的分離班，希望循序漸進改善兒童分離焦慮問題，讓女兒成長發展更穩固。

分離班讓女兒逐步接納分離課題 慢慢地融入群體生活

陳小姐憶述起女兒起初對分離班感抗拒，幸好分離班是採取循序漸進的方法，由一天的十分鐘到後來的三個小時按步就班，讓幼兒更容易接受分離課題。因此，女兒情況得以好轉，更在課堂上認識其他同齡的小朋友，同時於融入群體活動並培養同理心、表達自我和提升自理能力。

陳小姐萌生起學習的念頭 望持續增值

雖在女兒出生後，陳小姐曾一度對未來迷惘，不過她的家人及中學老師建議她持續學習、增值自我，因此萌生持續進修的念頭。她曾經在中學時期修讀旅遊與款待，而明愛風信子行動服務中亦設有酒店款待課程，於是便選擇其課程繼續發展職業路向，當對女兒分離焦慮的問題有所好轉後，她才更放心在其道路上發揮所長。她提及課程針對酒店款待上的知識，同時涉獵認識自我、 生涯規劃等範疇，讓她大開眼界並更有自信心，「接下來的課程設有120小時的實習時間，讓我可以提早體驗投身酒店行業，並了解酒店的工作環境。」她說。

經歷重重，重投學習的陳小姐望能在之後的實習期中獲取寶貴的經驗，更期望在完成實習後報考香港中學文憑考試（DSE）和大學聯合招生辦法（Jupas）。她坦言：「希望社會大眾可以提供更多的機會予年輕媽媽，除了學歷，更希望嘗試了解她們所擁有的技能。如果情況許可，亦希望僱主可以營造家庭友善政策，例如與年輕媽媽互相協調，設立彈性上班機制等等。」

明愛風信子行動 全力支援年輕媽媽不同需要

明愛風信子行動成立於2007年，支援年輕媽媽不同階段的需要。根據服務的調查，有接近八成的服務使用者表示希望自己可以持續發展，但最大的障礙是幼兒照顧的考量。過去兩年，明愛風信子行動致力支援青少年媽媽的生涯發展，並與基金會、教育界（明愛社區書院）及酒店界合作，提供實用的生涯發展實習課程。