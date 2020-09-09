復課準備｜K1、小一首次踏入新學校　解決分離焦慮：須忍心

因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，學生已有大半年沒有踏足校園。教育局早前宣布，在9月23日起分階段恢復面授課程，在9月29日K1和小一更即將進入新的學習階段。幼兒不肯上學而在校門大哭大鬧，其實是分離焦慮的一種，如果父母在小朋友在復課當日順利上學，就要預早做好準備。

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由於疫情關係，小一新生在大半年的「校園空窗期」後便即將到新學校上課，而不少今年K1的新生更沒有經歷完整的N班學習過程，欠缺上學去的概念。註冊心理學家程衞強更指，家長在上半年在家工作，多了時間陪伴小朋友，他們不想上學、不想與他人接觸的心情更為強烈，相信上學當日也難免出現分離焦慮的情況。

他建議3招及早預備，以減輕小朋友當日焦慮的狀況。

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1.調整作息時間

雖然在停課期間，以及在開學後，學校也有定期提供網上課堂給學生，但學生的作息始終不如上學般規律，尤其起床的時間會比上學時較晚。程衞強建議父母每天逐少為小朋友調整作息的時間，例如早15分鐘上床睡覺、早15分鐘起床，慢慢培養早睡早起的習慣。小朋友睡得好、睡得足，在情緒管理方面也會較易控制得住。

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2.提供心理準備

家長宜預早為小朋友提供上學的心理準備，程衞強建議利用繪本，又可以和小朋友討論學校的生活，例如有很多玩具、又有很多學生一起遊玩，而放學時就會有爸爸媽媽接送，讓小朋友開始期待上學的生活。

另外，父母也可以準備一些專屬的物品，在上學時給予小朋友帶著上學。物品可以是一個筆袋、一個手巾盒，讓小朋友自己選擇款式，並在學校使用，「有大個仔、大個女嘅感覺」。

3.忍心勿回頭

程衞強又建議，家長可以讓小朋友帶一個公仔、一張相片或者匙扣，當小朋友想念爸爸媽媽時，就可以看看。

此外，他強調家長送小朋友上學時要忍心，「家長要信老師，老師對處理小朋友分離焦慮是有充足的訓練」。當小朋友在校門外大哭大鬧時，切勿抱抱又回頭，「當拉拉扯扯時，小朋友情緒的激烈程度會更高」。把說話說完、親完，轉頭離開時，即使聽到小朋友大哭也不要回頭，相信讓老師接手。「你要明白，這是他成長的一部分。」程衞強提醒說。

註冊心理學家程衞強。(受訪者提供圖片)

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