諾如病毒｜傳染力極強「隔籬有人嘔」也會中招！小孩得病提防脫水

由於諾如病毒（諾羅病毒、諾沃克病毒）傳染力強，且容易引發群聚感染，加上農曆春節即將到來，台灣疾管署提醒大家過年期間與親友圍爐聚餐時，務必留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復接觸，以降低病毒傳播風險。



諾如只需要少量病毒就能傳播，光是有人嘔吐，而你站在一旁觀看就可能中鏢。（Canva）

台灣兒科醫生陳映庄先前曾在《陳映庄醫師的育兒資訊站》提醒，諾如只需要少量病毒就能傳播，光是有人嘔吐，而你站在一旁觀看就可能中鏢。

台灣疾管署指出，諾如病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能出現噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署呼籲，大家如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。

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諾如病毒傳染力極高 少量病毒就會上吐下瀉

過去《今周刊》曾報道過，有專家研究傳播能力同樣驚人的「流行性感冒病毒」與「諾如病毒」，到底要感染多少量才會發病？研究顯示，要使一個人罹患流行性感冒，病毒量大約需要一千隻才會發病；但諾如病毒卻只要不到二十隻，就會讓人下吐下瀉。

台北馬偕醫院小兒感染科主任紀鑫指出，與吃壞肚子的腸胃炎比較，病毒性腸胃炎較常出現在冬天，主要是因為溫度較低，病毒較易存活，常見的就是諾如病毒與輪狀病毒，症狀都是以吐與拉為主。

兩者的病情，可能以輪狀病毒引起的症狀較為嚴重，不僅會發燒，病人四肢也會比較無力；而諾如病毒症狀則是以吐為主，病情可能比較短，不過令人擔心的是，諾如病毒的傳染能力十分快速。

一般的乾洗手或酒精消毒液對於病毒腸胃炎的消除效果，絕對比不上用肥皂，因為病毒細胞有一層外膜，必須使用肥皂才能有效破壞。

幼兒感染易脫水 切勿喝運動飲料

「只要少量就會發病，所以諾如病毒很容易爆發群聚感染。」紀鑫指出，他在門診中看到最多的還是家庭群聚感染，雖然發病的是小兒，帶原者通常是父母，原因是成人免疫力較強，發病機會較低，幼兒卻不一樣。

「上吐下瀉一般人還能撐得住，但對小孩而言，很容易導致脫水。」紀鑫指出，小朋友的身體組成中，水分比例比成人高，特別是體重在十公斤以下的小孩，只要拉超過五次肚子就會發生脫水，病人可能出現活動力變差，甚至意識不清。

如果當小孩嘔吐或瀉肚子的次數超過三次時，大人就應該特別注意。紀鑫建議，盡量避免讓小朋友進食，先給予腸胃炎專用的電解水，嘔吐停止四小時再開始增加水量，八小時後再開始吃白麵包或稀飯，千萬別用運動飲料稀釋，對小朋友幫助不大。

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對付諾如病毒，應該這樣做

1. 用肥皂搓手

如廁後、進食或準備食物前，務必勤洗手，一定要使用肥皂且搓揉15秒鐘以上。

2. 食物要熟透

徹底煮熟食物（尤其是貝類等海產），水果、蔬菜等也可能沾染病毒，同樣須洗乾淨。吃剩的食物應放溫度適中的冰箱中保存，不須烹煮的食物應盡快吃完。

3. 漂白水消毒

病患汙染的衣物、床單應立即更換，清理者一定要戴上口罩與手套；家中環境（如馬桶、門把）和器物表面如被汙染，應用漂白水擦拭（濃度1000ppm）。

4. 徹底清穢物

處理患者糞便、嘔吐物前，應戴上手套與口罩，用漂白水消毒（濃度5000ppm）後再沖入下水道，完成後也要徹底洗手。

5. 黃金48小時

有症狀者，尤其是餐飲業廚工，應停止處理食物，盡速就醫後在家休息，症狀解除至少48小時（感染力仍強）才可上班。

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