免費教材｜2-6歲學前幼兒工作紙教材合集　提升學習能力打好基礎

免費教材下載｜幼兒早期發展和學習，有助幼兒從小建立堅實的能力基礎，其主要發育成長範疇包括體能發展、社交發展、情緒發展、語言發展和認知發展。以下整理了幼兒在2-6歲各個階段適合做的工作紙，家長可因應孩子的程度下載相應的免費教材。



在2至3歲，幼兒先發展精細動作能力，例如用蠟筆亂塗鴉，仿畫橫線、直線等。其次，認知能力提升，初試配對顏色、形狀、物品、大小；同時初步理解數量的概念。

到3至4歲，幼兒逐漸掌握控筆能力，可在指定範圍內填色、剪紙條。而在認知方面，開始發展比較、分類，也明白先後次序。在記憶力方面，能執行兩個步驟的指令。

在4至5歲，幼兒能數到10至20，懂得「多過／少於」、前後順序等概念，也開始觀察周圍環境，對日常事物有更多了解；語言方面，懂得表達時間、前後等位置詞彙。

到5至6歲，幼兒的精細動作更穩定，握筆會更穩，可描摹複雜的線條；能理解抽象思維，做配對、分類遊戲時能將有關的事物配對一起；語言上，能用完整句子講故事，亦開始同理他人的情緒，更有耐性。

妥善運用教材學習 提早建立學習能力

家長可以善用閒暇時間，幫助孩子訓練各項能力！做練習時可以分幾節完成，沒有壓力又可以邊玩邊學。同時可訂立「每日小挑戰」，讓孩子習慣按步驟完成任務，慢慢提升專注力和耐性。

家長陪伴孩子一起完成，能有更多聊天、互動的機會，自然拉近親子距離。不用靠電子產品，只用紙張就可以完成豐富又多樣的練習，有新鮮感又可讓孩子自行選擇要學習的課題，令親子時光更有目的和樂趣。

【2至3歲｜免費幼兒工作紙下載】

*藍色連結為可供下載的教材

大小肌肉：

1.Preschool 運筆訓練：直線1

2.Preschool 運筆訓練：直線3

3.Preschool 運筆訓練：直線4

4.Preschool填色遊戲1

5.Preschool填色遊戲2

6.顏色配對練習：簡單版

7.顏色配對練習：進階版

8.認識速度：快／慢 1

9.認識速度：快／慢 2

10.認識速度：快／慢 3

認知發展：

1.Preschool配對練習1：顏色配對

2.Preschool配對練習2：形狀配對

3.Preschool配對練習3：物品配對

4.Preschool配對練習4：大小配對

5.Preschool數數遊戲（數1、2）

6.拼圖遊戲：簡易版1（動物）

7.拼圖遊戲：簡易版2（動物）

生活常識：

1.A - Z 動物海報

2.Preschool身體小認識

【3至4歲｜免費幼兒工作紙下載】

*藍色連結為可供下載的教材

認知發展：

1.Preschool 數字卡1：數數手指

2.Preschool 數字卡2：數數動物

3.觸感配對練習1：幼滑 vs 粗糙

4.觸感配對練習2：堅硬 vs 柔軟

5.拼圖遊戲：進階版1

6.拼圖遊戲：進階版2

7.數數練習（1-10）

8.數量配對（1-10）

9.動物記憶卡

10.水果記憶卡

語言發展：

1.概念建立：相同／不相同 1

2.概念建立：相同／不相同 2

【4至5歲｜免費幼兒工作紙下載】

*藍色連結為可供下載的教材

大小肌肉：

1.Preschool 運筆訓練：直線2

2.Preschool 剪貼遊戲

3.剪紙練習1：直線與曲線

4.剪紙練習2：基本形狀

認知發展：

1.食物配對練習

2.衣服配對練習

3.圖案分類1：食物篇

4.圖案分類2：動物篇

5.圖案分類3：交通篇

6.圖案分類4：服裝篇

7.認識位置1：上面、下面

8.認識位置2：上面、下面

9.認識位置3：裡面、外面

10.認識位置4：裡面、外面

11.認識時間1：早上、中午、晚上

12.認識時間2：日常活動排序

13.數數練習（10-20）1

14.數數練習（10-20）2

15.數數練習（10-20）3

16.認識標誌1：常見禁止標誌

17.認識標誌2：交通標誌

18.認識標誌3：公共資訊標誌

19.詞語比較1：找出與眾不同的詞

生活常識：

1.認識動物 Learning About Animals（海報）

2.認識動物 Learning About Animals（字卡）

3.認識顏色 Learning About Colours（海報）

4.認識顏色 Learning About Colours（字卡）

【5至6歲｜免費幼兒工作紙下載】

*藍色連結為可供下載的教材

認知發展：

1.認識形狀 Learning About Shapes（海報）

2.認識形狀 Learning About Shapes （字卡）

3.認識水果 Learning About Fruits（海報）

4.認識水果 Learning About Fruits（字卡）

5.認識時間3：認識時鐘

6.認識時間4：整點時鐘配對

7.詞語比較2：選出同類的詞語

語言發展：

1.認識節日 Learning About Festivals (海報)

2.認識節日1：中秋節

3.認識節日2：聖誕節

4.認識節日3：農曆新年

5.認識季節和天氣 Learning About Seasons And Weather（海報）

6.認識季節：四季物件配對

7.認識天氣1：天氣與用品配對

8.認識天氣2：選出正確天氣